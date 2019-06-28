PTT搜OO兩字！一排北區徵才「急打大蟑螂」最多賺800　千人笑：新興行業

▲這是新興行業嗎 XD（圖／（左）翻攝自Ptt批踢踢西斯不西斯、（右）記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

批踢踢實業坊（PTT）是台灣使用人次最多的網路論壇之一，臉書上也有許多非官方粉絲團在分享各種熱門文章。其中《Ptt批踢踢西斯不西斯》日前貼出一張手機截圖，文中笑說「發現有個新興行業（？）」。仔細看看照片，只見文章日期都是最近，標題則大喇喇徵人「打蟑螂」，讓其他人也笑噴。

非官方粉絲團《Ptt批踢踢西斯不西斯》25日貼出照片，文中笑說「發現有個新興行業（？）」，只見搜尋「蟑螂」，出現各種「徵打蟑螂」的文章，像是「[台北／個人]請幫我打蟑螂」、「[台北／個人]文山區急打蟑螂」、「[新北／個人]永和區打蟑螂」、「[台北／個人]徵打大蟑螂」等等。

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▲PTT上不少人徵人幫忙打蟑螂。（圖／翻攝自Ptt批踢踢西斯不西斯）

《Ptt批踢踢西斯不西斯》也透露，打蟑螂的價格一次是200～800元不等。貼文讓臉書網友笑噴，「算隻的還算次的 XD」、「都是台北，台北人到底多怕蟑螂」、「一天5隻就公務員一天薪水，一天30隻就是TSMC一天的出勤費」、「可是你要先有一個ptt帳號，ㄎㄎㄎ」、「這會造成有人繁殖蟑螂到處放生ㄛ！」

還有人馬上心動想接案，「兼職一波比本行還賺」、「我找到退伍的工作了」、「我還不賺爆」、「想接cass」、「私我，女生免費」、「去哪搶單」、「一個去四處放蟑螂，另一個負責抓」、「有人要租借貓嗎，我家的超會抓喔」、「要不要pt一下」、「原來是賺外快ㄉ部分」、「真人RPG～打怪賺錢囉！」

▲打蟑螂一次可以賺200～800元不等欸 XD（示意圖／記者李佳蓉攝）

還有男網友翻出2017年7月的一則貼文，只見有一名新店網友超怕蟑螂，竟然貼文「（新店）幫打蟑螂 一次2500外加計程車來回費用」，文內崩潰直呼「現在 馬上 拜託了」。比起現在的行情「一次200～800元不等」，讓男網友直呼「2500加包車資回不去了。」

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▼2017年有鄉民用2500超高報酬請人幫打蟑螂。（圖／翻攝自Ptt批踢踢西斯不西斯）