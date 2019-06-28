花蓮阿嬤驚人證實！12歲到工廠「特製渣渣」泡咖啡…日本老闆說拿給阿兵哥喝

▲呂阿嬤指著太白粉沉澱池，解釋豐田咖啡工廠的故事。（圖／「社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會」授權提供）



記者許力方／綜合報導

花蓮在地文史工作者2003年接獲消息，稱豐田是「全台灣最早產咖啡」之地，前往調查發現，90多歲的太白粉工廠屋主呂月嬌阿嬤描述，當時不知道什麼是咖啡，就把樹薯粉下鍋炒再研磨泡熱水，變成像咖啡的液體，拿去給日軍喝。持續調查村落，89歲莊姓阿嬤也說，12歲時曾到咖啡工廠工作，老闆、監工都是日本人，咖啡確實是樹薯炒出來的，「沒有半顆咖啡豆」。

「花蓮縣牛犁社區交流協會」25日發文談到，日本學者曾在論文中提及，日本史料紀載花蓮豐田生產咖啡，且還有咖啡樹照片佐證，但在地調查文史許久，他們卻從沒聽過耆老談起「咖啡」，結果一查，太白粉工廠屋主呂阿嬤驚人爆料，稱當時是蒐集樹薯粉沉澱、漂在上面的渣渣拿去炒，再磨成粉泡水，就變成顏色像咖啡的「混濁液體」拿去給日軍喝。

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▲阿嬤的咖啡生產地，太白粉沉澱池。

▲學者提供照片佐證，豐田早期確實有種植咖啡豆。（圖／翻攝國立台大圖書館）



協會指出，豐田早期確實有種植咖啡豆，但相關出產都是直接輸出回日本，所以當時居民對咖啡幾乎沒有記憶，有記憶的，都是「假咖啡」樹薯粉汁。面對網友質疑，協會28日再度公開第二段咖啡故事，指深度追查村落，採集到另一名89歲莊阿嬤的訪談內容，證實「假咖啡」一案。

出生鳳林的莊阿嬤談到，快10歲時母親過世，跟著父親來到豐田，自己是家中大姊，還有一個4歲妹妹要照顧，最小的妹妹因為太窮了，8歲就賣給別人。等到妹妹9歲了，她開始到外面幫日本人當牧童，放牛工作；12歲那年，美日交戰，她到當時太白粉工廠沉澱池的咖啡工廠工作，老闆叫たまおき（Tamaoki），監工也是日本人。

莊阿嬤說到，「那時候我們把樹薯削成籤，弄成泥，進入沉澱，之後炒到變成咖啡色。當時候負責炒咖啡的是一個男性村民，他會再加入一些香料，然後由日本人送去給阿兵哥喝。」她向協會證實，當時的「咖啡」並沒有半顆咖啡豆，只聽日本人說，要拿去給日本阿兵哥喝的。

莊阿嬤說，當時工資一個月才32元，一天工作8小時，從上8點到中午12點，下午1到5點，每天都要工作，全年無休。面對網友質疑，協會進一步說明，當時日本人確實在花蓮有產咖啡，只是阿嬤的咖啡不是真正的咖啡，是樹薯粉炒出來的「代用咖啡」。

▲莊Ｏ妹阿嬤證實：12歲到工廠特製渣渣泡咖啡「日本老闆說拿給阿兵哥喝」。



▲豐坪村地神，旁邊空地是當初曬樹薯的地方。

協會的朋友則解釋，當時豐田出產的咖啡為「船越與曾吉」，主要外銷至日本橫濱。是由船越與增吉因為個人旅美經歷，向當時移民指導所申請阿拉比卡咖啡豆種植，之後發展成為稍具規模的經濟作物。

依據協會歷史紀錄，花蓮瑞穗、舞鶴等地都有種植咖啡，但耆老回應有二說。第一，當時咖啡技術由日本人掌控，且嚴格控制，台灣人無法接觸到，戰後國民政府時代，無法使用咖啡加工，因此將咖啡樹剷除，轉種有效的糧食作物。第二說，則是戰後物資缺乏的年代，咖啡作物無法溫飽肚子，台灣加工出口是在1950年後才逐漸有進展，於是咖啡就先被排除種植，以糧食作物優先種植。

至於豐田的咖啡豆戰後到底跑去哪了？協會補充，這件事情至今仍不知道，因當時豐田三村四個部落為「官辦移民村」，分為山下、中里、森本、大平，這四個部落漢人無法進去，相關的種植區，漢人要進入也需要有日本人的工作許可。所以早期的豐田移民村台灣訪談經驗中，大部分都是在移民村外圍的生活記錄，少有真正於移民村的紀錄。

●「花蓮縣牛犁社區交流協會」自2001年創立開始，除了關懷當地老人之外，還會蒐集許多老照片並記錄故事等，延續當地文化；透過對客家歷史、禮俗及生活紀事的追尋，逐漸為豐田勾勒出一個二次移民村的架構。

莊Ｏ妹阿嬤訪談全文，請點我：https://pse.is/HLUCQ