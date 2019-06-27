「李白是哪位」史上最難連連看瘋傳！　網一看秒暈：明明長一樣...內行笑解答

▲到底誰是誰呢XDDDDD。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

背誦唐詩是學生時期必經之路，而大家對李白、杜甫等詩人也一定不陌生。最近，網路上就流傳一張圖片，作答者要根據頭像，來辨別出三位唐朝大詩人，不少人看完腦袋空白，但也有許多網友迅速抓到解題關鍵，並交出正確答案。

一名網友在「爆廢公社」po出照片，上面寫說這是史上最難的連連看，要大家用頭像來辨別，哪個是杜甫、李白及白居易。只見三位五官、表情幾乎一樣，根本分不出誰是誰，讓原po不禁笑虧，「出這個的還是人嗎？」

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▲網友分享國語課本的截圖。（圖／翻攝自爆廢公社）

而網友們也紛紛打趣道，「這三位肯定是隔代失散多年的兄弟XDDD」、「這三個都韓國塑膠人是吧」、「誰出這道題的，給我出來，保證不打死」、「出題的老師應該已經被蓋布袋87次了」、「看留言增廣見聞」、「小時候看到這題，只煩惱沒尺畫不直」。

其實，從照片中不難看出三者的差異在於「帽子」，而這一點也正是解題關鍵。內行人笑答，「杜甫一生仕官運途不好，李白也是，白居易仕途相較順遂，帽子自然華麗一些」、「李白最窮，所以帽子最簡單；杜甫當官被貶，所以有官帽；另一個就是白居易了」；另外，也有人直接翻出課本看解答。

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