出生24天！寶寶剃頭「一片褐色斑紋」…媽咪狂掉雞母皮　曝鱗片真面目

▲原PO幫兒子剃頭，看到杏賽忍不住起雞皮疙瘩。（圖／陳小姐授權使用）

網搜小組鄺郁庭／綜合報導

寶寶出生後12或24天時要「剃胎毛」，有祈求寶寶頭髮生長茂密的意涵。一位媽咪幫寶貝兒子剃完頭後，本來以為會看到「療癒系小光頭」，沒想到卻是雞母皮掉滿地，因為兒子的頭皮上滿是褐色斑點。原PO透露「這個是新生兒的杏賽」，照片讓網友直呼，「我頭皮發麻了」、「密集恐懼症發作」。

人的一生充滿各種禮俗，光是剛出生到滿1歲前，就有彌月、收涎、抓周、拜床母等習俗，其中，寶寶出生後12或24天時要「剃胎毛」，有「祈求寶寶頭髮生長茂密」、「從頭開始，一生圓滿」的意涵。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲嬰兒剛出生到滿1歲前，就有彌月、收涎等習俗。（示意圖／Pexels）

一位媽咪在臉書《爆廢公社》貼出照片，文中表示，「沒剃沒事，剃完後媽媽我雞母皮掉滿地啊！說好的療癒系小光頭呢……」。只見寶寶明明剛剃完頭，頭頂卻有許多褐色斑點，一塊一塊的、相當密集，彷彿鱗片一般長在頭皮上。

原PO也在文中補充，「兒子的頭上這個是新生兒的杏賽（屬於脂漏性皮膚炎的一種），原先照醫生教的凡士林及沙拉油，效果有限。今天聽阿嬤的話用『麻油』，自然就掉很多囉～」

▲褐色斑點看起來頗像麟片。（圖／陳小姐授權使用）

看到照片後，不少人也直呼頭皮發麻，「好像蚊子的屍體」、「密集恐懼症發作」、「這樣我以後不敢剃」、「我剛以為頭上長螞蟻」、「老實說剛剛滑這樣我以為是妊娠紋，快把我嚇死了」、「我以為是剃刀太鈍」、「有點恐怖，麻了一下」、「會起雞皮疙瘩欸」、「沒看過，也沒聽過，有點可怕。」

也有網友好心解說杏賽，「因為新生兒出生，皮膚還沒辦法適應外面的環境，造成保護皮膚的油脂分泌不平衡，就會這樣，通常一段時間會自然康復」、「脂漏性皮膚炎，用嬰兒油敷一下，很快就掉光了。」還有人提醒，「不能摳啊！會慢慢洗掉的」、「麻油也是看人擦，我小女兒那時候被我媽擦一次，整顆頭起紅疹……感覺毛細孔阻塞了。」

▲原PO寶寶的乳痂已經掉很多了。（圖／陳小姐授權提供）

據悉，杏賽為乳痂，也稱胎垢、搖籃帽、新生兒脂溢性皮炎，，是一種發生於新生兒頭皮上的黃色的、斑點狀、油膩的鱗狀硬皮疹。它通常不會發癢，也不會影響嬰兒健康，會隨嬰兒的成熟逐漸消失。乳痂不是嚴重疾病、不是感染、不是嬰兒過敏反應，也並非缺乏良好的衛生習慣。

如果想要讓乳痂脫落，父母可以用手指輕輕按摩嬰兒頭皮，或用柔軟刷子來鬆軟鱗片。家長可以稍微頻繁地給寶寶洗頭，但頻率一天不超過一次，接著用軟毛刷或毛巾輕輕擦拭嬰兒頭皮。也可以在嬰兒頭皮上塗抹少量純淨植物油（椰子油、純橄欖油、杏仁油等等），持續15分鐘，之後用精細的牙齒梳或刷子輕輕地梳出；並要注意把油清洗掉，以免惡化乳痂症狀。

►寶寶油頭怎麼辦？ 嬰兒脂漏性皮膚炎

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！