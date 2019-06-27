6度遭模範生「洗臉」　韓國瑜：黑韓...3千多個互動良好都不報

▲雄中學生拿著《為什麼愛說謊》書籍上台跟韓國瑜合照。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜六月份多次和模範生合影留念，卻接二連三遭學生「突襲」，以各種動作表達對韓國瑜選總統的不滿，對此，韓國瑜受訪表示，「我們陪了3千多個同學照相，只有5到6個有一些反應，另外3千多個互動良好，但特定媒體一點都不報」，批評「黑韓」不是一朝一夕。

回顧韓國瑜被學生酸的紀錄，從6月19日開始，先是一名吳同學當面批韓「你要選總統真的太可笑」，接著21日，一名黃同學穿著「溜之大吉」的衣服上台和韓國瑜合照；24日一名雄中學生拿著《為什麼愛說謊》書籍上台、還對鏡頭露出書名，最後25日當天，連續3名女同學各自拿出紙串和字卡等道具，上台酸韓國瑜「做好做滿」。

▲學生穿著「溜之大吉」的衣服上台與韓國瑜合照。（圖／記者洪正達攝）

連遭6名學生洗臉，韓國瑜27日受訪時表示「我們陪了3千多個同學照相、犧牲這麼多時間跟體力，希望讓孩子畢業這一霎那、覺得非常光榮」，韓國瑜認為，大概只有5、6個學生有一些反應，其他3千多個互動良好，「但特定媒體一點都不報」，韓國瑜說，對他不友善的媒體、黑韓已經不是一朝一夕，自己則盡可能用寬闊心胸看待。

▲高雄市長韓國瑜遭嗆。（圖／記者洪靖宜攝）