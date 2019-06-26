聽不懂韓國瑜「浴缸塞子說」 卓榮泰酸:這太深奧

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」於25日晚間在高雄登場。問答時間，智庫提問「如何捍衛中華民國的國家安全？」高雄市長韓國瑜比喻美中台三方關係，是水、浴缸、塞子，並說「台灣要當棋子還是浴缸的塞子？」說法引發網友熱論。民進黨主席卓榮泰26日受訪時酸韓國瑜比喻太深奧讓人聽不懂。

對於智庫發問，韓國瑜說，「台灣人民思考一下，台灣價值在哪？又有什麼有形跟無形的力量，讓那些想對我們攻擊的不敢輕易開戰？」說中、美就像兩個下棋的人，台灣若只是車馬炮兵卒，要當棋子，時間到了，沒價值就丟掉了；還是台灣要換個角色，晚上身體疲倦，泡個澡要用塞子。

韓國瑜問，「台灣要當棋子還是浴缸的塞子？泡澡必須有水、有浴缸，水很重要，浴缸也很大，但少了這個小小的塞子，就沒辦法泡澡。」最後強調，努力靠自己，國家安全是最重要的。

韓國瑜一番「浴缸塞子」論引發一陣熱論，還被轉貼至PTT，鄉民紛紛表示，「我不懂這比喻」、「你才塞子，你全家都塞子」、「快笑死，一群塞子」、「抱歉我智商低，誰來解釋一下」、「瑞士泰國那邊還看得懂，什麼塞子開始看攏無」、「真的是被政治耽誤的直銷王」、「好假裝我聽懂了，請問要怎麼做個開心的塞子。」

韓國瑜「浴缸塞子說」引發網友熱議，卓榮泰26日出席中常會前也被問及相關看法，他傻眼說道，「我不懂...這太深奧」。

▲韓國瑜。（圖／翻攝TVBS直播）