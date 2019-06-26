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談國民黨政見會　曾銘宗：韓國瑜穩健、朱立倫亮麗、郭台銘接地氣

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▲▼國民黨政見發表會，郭台銘。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國民黨政見發表會。（圖／記者吳奕靖攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨「國政願景電視發表會」25日在高雄登場，黨內初選候選人郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋、張亞中5人對「憲政、外交、兩岸、國安」4個議題發表看法。國民黨立院黨團總召曾銘宗26日表示，他認為大家都表現得非常好，相較而言韓國瑜穩健、朱立倫亮麗、郭台銘較接地氣。

曾銘宗表示，整場國政願景發表會大方向非常好，大家一致對外，也都表現得非常好，他認為韓國瑜相對而言穩健、朱立倫亮麗、郭台銘則較接地氣。

此外，國民黨立委王育敏也表示，昨天的政見發表會大家的表現各有特色，韓國瑜從容且表達方式自然流暢，把自己想傳達的理念表達出來，郭台銘看平板電腦的次數雖然多了一點，不過也清楚地表達了對兩岸憲政的看法，朱立倫則是沒看稿，靠著豐富的經驗做了完整的論述，可說是「各有擅場」。

民進黨立委羅致政則持不同看法。他指出，韓國瑜一番「台灣要做塞子而非旗子」的說法他「完全聽不懂」，並直指韓國瑜只是在用話術、奇怪的言論在搶焦點，仔細看卻完全沒有內涵。

不過羅致政也說，張亞中在發表會中針對兩岸議題的論述，雖然不是最新、也非國民黨的主流，不過相較其他人選來說，是所有人中最有準備的。

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關鍵字：曾銘宗,王育敏,羅致政,國民黨,2020總統大選,韓國瑜,郭台銘,朱立倫,張亞中

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