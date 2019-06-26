高雄小三通風暴連被問三次「是否懲處潘恒旭」　韓國瑜這樣回

▲高雄「小三通」議題持續延燒（圖／鏡週刊）

記者李唯甄／高雄報導

高雄觀光局長潘恒旭「小三通」事件持續延燒，儘管潘恒旭已經道歉、也向韓國瑜稟報此事，但媒體仍不斷追問韓國瑜將「如何處置」？韓國瑜26日連續三場訪問被問到這題，都未正面回應，只強調會請副市長葉匡時好好調查，之後再對外說明。

潘恒旭25日出席海運公司主辦的「小三通首航典禮」，卻被爆出業者早已解散，沒有合法申請航線也曾經走私船舶，潘恒旭雖急道歉滅火，但包含總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁、還有高雄市議員黃捷等人，都批評此事，甚至連民進黨議員林智鴻都按鈴告發潘恒旭，涉嫌觸犯台灣地區與大陸地區人民關係條例。

▲韓國瑜一天被問三次如何「處置」潘恒旭？都未正面回應。（圖／記者李唯甄攝）

對此，潘恒旭受訪強調，自己是以私人身份出席，「當天有請事假1小時」，而韓國瑜26整天不斷被提問是否會懲處潘恒旭，但韓都未正面回應，並繼續幫觀光局喊話「七月份是觀光熱季，希望大家多來高雄旅遊」。另外韓國瑜也呼籲其他局處首長日後參加任何活動、要更小心謹慎，「我們會請副市長葉匡時好好調查此事，之後再對外說明」。



▲潘恒旭強調自己當天有請事假1小時。（圖／記者李唯甄攝）