韓國瑜要台灣當塞子　陳其邁批話術：台灣人不當「潘仔」任人擺佈

▲陳其邁。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」於25日晚間在高雄登場。問答時間，智庫提問「如何捍衛中華民國的國家安全？」高雄市長韓國瑜比喻美中台三方關係，是水、浴缸、塞子，並說「台灣要當棋子還是浴缸的塞子？」說法引發網友熱論。行政院副院長陳其邁26日受訪時痛批韓國瑜是話術，他強調，台灣人很聰明，不會當「潘仔」任人擺佈。

對於智庫發問，韓國瑜說，「台灣人民思考一下，台灣價值在哪？又有什麼有形跟無形的力量，讓那些想對我們攻擊的不敢輕易開戰？」說中、美就像兩個下棋的人，台灣若只是車馬炮兵卒，要當棋子，時間到了，沒價值就丟掉了；還是台灣要換個角色，晚上身體疲倦，泡個澡要用塞子。

韓國瑜問，「台灣要當棋子還是浴缸的塞子？泡澡必須有水、有浴缸，水很重要，浴缸也很大，但少了這個小小的塞子，就沒辦法泡澡。」最後強調，努力靠自己，國家安全是最重要的。

對於韓國瑜的「塞子說」，陳其邁26日批評，「這個都是話術，有時候講得天花亂墜，其實大家問的是，那你站在國家利益的角度？還是在思考台灣民主體制的一些看法？我也不解說，講塞子或什麼，其實都不是那麼重要」。

陳其邁強調，韓國瑜應該要清楚回答為什麼要去中聯辦，為什麼他對於一些兩岸之間事務的看法與台灣社會的主流意見不同？「所以與其講塞子，不如說台灣人民非常聰明，也非常有智慧，知道台灣未來都是由2,300萬人自己來做決定，也不會當潘仔，任人擺佈」。