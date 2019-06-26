贊同郭台銘「中華民國派」　王金平：兩岸應對等尊嚴坐下來談

▲王金平26日到沙鹿與顏清標一同直播煮水餃。（圖／記者陳玉攝）



記者陳玉／台中報導

前立法院長王金平26日到台中與大甲鎮瀾宮董事長顏清標一同直播煮水餃，對於國民黨總統初選首場國政願景發表會，高雄市長韓國瑜拋出「一國兩區」，王金平回應，「韓講得是正確的」，中華民國是兩區，就是自由地區跟大陸地區；另對郭台銘講「反對一國兩制、是中華民國派」，王金平表示，因台灣跟大陸的主權相疊，「雙方應該要對等尊嚴坐下來談一談」，贊成郭所說「中華民國派」，認為這是一個最正確、最穩當的說法。

王金平受訪表示，郭台銘講「反對一國兩制」，那麼一國兩制在台灣實在沒有接受度，所以郭是正確的，而郭也強調是「中華民國派」，因中華民國已經屹立在世界上108年了，而我們的憲法也主張主權時及於大陸；而大陸、中華人民共和國在世界上有70年歷史，他的憲法中也主張主權及於台澎金馬，「兩者間有主權重疊的狀態」。

王強調，因為兩者是主權重疊的狀態，所以我們有權、大陸當然也要尊重，「雙方應要一起對等尊嚴地坐下來談兩岸相關事情」，所以中華民國派是最正確的，也是最穩當的一個說法。

另對韓國瑜提「一國兩區」，王金平說，中華民國本來就是中華民國，「中華民國是兩區，就是自由地區跟大陸地區」，事實上依造兩岸人民關係條例，他的法律民區就是台灣地區與大陸地區人民關係條例，所以韓是正確的。