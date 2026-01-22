無視保護令刪光妻手機9700張照片　碩士男「抓猴蒐證」反遭判刑

▲無視保護令破解妻手機刪光資料，碩士男「抓猴蒐證」反遭判刑。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名擁有碩士學歷的林姓男子，懷疑妻子外遇，為在離婚官司中取得證據，竟無視保護令，趁妻子熟睡時，破解其手機密碼，不僅翻拍對話紀錄，更刪除手機內多達9700多張照片等資料。基隆地院審理後，依妨害電腦使用罪判處林男5月徒刑，得易科罰金15萬元。

判決指出，林男與劉姓妻子感情不睦，正進行離婚訴訟。林男過去曾對妻子家暴，已被法院核發保護令。他因懷疑妻子出軌，2023年9月25日0時至2時50分許間，趁妻子熟睡時擅自解鎖其iPhone手機，先以自己手機翻拍內容作為蒐證，隨後竟刪除相簿內約9700張照片、LINE對話紀錄、備忘錄，以及劉女為兒子經營的Instagram帳號資料，並停用iCloud服務。劉女醒後發現資料遭刪除，憤而報警。

林男在法庭辯稱，是因懷疑妻子外遇，為保障離婚訴訟權益才查看手機，強調「事出有因」。然而法官認為，夫妻雖互負忠誠義務，但並非代表可任意監控對方私密資料。

法官指出，通姦罪已除罪化，不得僅因懷疑外遇就窺視、刪除他人手機資料，此舉已逾越社會可容許範圍。林男行為除構成妨害電腦使用罪，刪除資料亦對劉女造成精神騷擾，違反保護令，因此依「無故取得、刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄罪」判刑5月，得易科罰金。