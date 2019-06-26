重話批高雄小三通　陳其邁酸天方夜譚：嚴加查處到底

▲陳其邁、韓國瑜。（圖／記者洪靖宜、林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市政府觀光局長潘恒旭25日出席海運公司主辦「小三通首航典禮」，卻被爆出業者早已解散，沒有合法申請航線也曾經走私船舶，引起熱議，行政院長蘇貞昌痛批小三通根本是騙局。陳其邁26日受訪時再開嗆，痛斥小三通根本是天方夜譚，他強調，中央一定會嚴加查處到底。

小三通爭議不斷，潘恒旭26日早上在臉書上表示，「本次小三通首航活動，我不察誤越高雄市觀光局應有分際，而該活動爭議引發軒然大波造成市府困擾，我深感歉疚。該活動我僅受邀來賓，市府與本人並無在該項活動扮演任何角色。本人不察之失與市政府團隊無涉，若有責任我會概括承擔。」

潘恒旭針對小三通爭議道歉，蔡英文26日受訪時表示，她要講清楚，兩岸議題是中央職權，也有相關法規，高雄市府在這一件事情上充分顯現出，相關人士對兩岸交流跟決策系統確實有不了解的地方。她批，近來高雄出現難以理解的事情，恐怕是因為市長都在忙其他事情，沒有放心利領導市府，市府確實應該要把發條上緊一點。

陳其邁26日受訪時痛斥，這是一個嚴重違反「兩岸人民關係條例」的法律案件，三通或者是兩岸之間的事務是屬於中央政府的權責。不管是私人或是政府，其實對於相關的法律規定應該都要非常清楚，尤其是地方的官員，這是明顯違法的事項，「我覺得從那家公司、到船、到整個航線，竟然對於法律的漠視那麼嚴重，我想政府依法行政，這件事情我們會嚴加查處到底」。

是否認為高雄市府明知故犯，陳其邁回應，「我覺得有點常識的人都應該知道這是違法的事情，竟然動員，然後配合宣傳，我想說自己不清楚，都完全不瞭解，我覺得是天方夜譚。」