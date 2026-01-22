　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

財政部揭1381萬私菸戰果　士檢主任檢察官受邀分享偵辦眉角

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲財政部召開私劣菸酒查緝會報，2025年查獲非法菸品1381萬包、酒類44萬公升。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

財政部今（22）日在新北市召開115年私劣菸酒查緝會報，邀集檢警調、海巡及地方主管機關與會，研商查緝策略。財政部指出，2025年查獲違法菸品1381萬餘包、酒類44萬餘公升，並修正策進計畫防堵違法加熱菸；另邀士林地檢署主任檢察官葉耀群分享偵辦實務，強調依法蒐證與跨部會合作。

戴龍輝致詞時表示，去（114）年度在相關部會與地方政府通力合作下，查獲涉嫌違法菸類數量達1,381萬餘包、酒類44萬餘公升，對維護消費安全與確保國家稅收具有相當貢獻。財政部指出，若上述私菸酒流入市場，依現行菸酒稅制概估，恐造成國庫數十億元以上稅收損失，對財政與市場秩序影響甚鉅。

為加強打擊違法加熱菸，財政部於去年6月24日召開「研商提升查緝私劣菸品（含加熱菸）效能」會議，並修正「財政部114年度加強查私劣菸酒策進計畫」，增訂防堵違法加熱菸相關措施，期勉中央與地方查緝人員全力稽查，以維護菸品市場秩序。財政部也指出，目前加熱菸產品管理制度仍待立法院審議，相關產品尚未全面納管，黑市流通問題亦成為查緝重點之一。

本次會報亦邀請士林地檢署主任檢察官葉耀群進行專題演講，針對程序法與實體法於私菸查緝偵察作為中的整合運用進行分析，強調查緝行為應符合法律規定，以確保證據具可接受性，並避免濫用權力，以維護社會公共利益。

會中也依循往例，由海洋委員會海巡署、財政部關務署及新北市政府分享查緝與偵辦案例經驗，供查緝人員交流實務經驗，促進查緝經驗傳承與共享，以提升整體查緝效能。

財政部最後強調，菸酒查緝工作攸關消費者權益與國家財政，期勉各查緝機關發揮行政一體的團隊合作精神，整合中央與地方查緝能量，共同打擊私劣菸酒，確保市場秩序與公共健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
唐綺陽瘦出鉛筆腿！甩肉26公斤　公開4重點
問病情被回「快死了」！《艋舺》刺青名師怒毆馬偕醫
上女廁爭議炎上　Fumi阿姨發5點聲明
快訊／濕冷凍骨！3縣市大雨夜襲「強風+低溫」齊發
美到被誤認AI！日本女偶像一張照片150萬人朝聖爆紅
日月光重訊3連發！　豪砸近26億拚擴產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無視保護令刪光妻手機9700張照片　碩士男「抓猴蒐證」反遭判刑

《艋舺》刺青師診間揮拳！問病情被回「快死了」怒毆醫...本人發聲

財政部揭1381萬私菸戰果　士檢主任檢察官受邀分享偵辦眉角

快訊／淡水社區驚見女子倒臥花圃　頭部重創命危送醫

剴剴戰士轟社工應重判　女牙醫作證保母誤導「一次斷3牙」原因

勇消詹能傑殉職！竟有人「冒名詹母」發文炒流量　家屬悲痛籲檢舉

快訊／新竹國道一號「貨車突起火」全面燃燒　車輛回堵2公里

6度偷拍女友國中女兒！法官令「回去住一起」...北院裁定理由曝

抗議失控！男帶瓦斯桶衝電視台...喊「本來要炸總統府」下場曝

KTV門口惡搞狂灑酒精！學弟燒成「人形火把」...19歲學長慘了

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

無視保護令刪光妻手機9700張照片　碩士男「抓猴蒐證」反遭判刑

《艋舺》刺青師診間揮拳！問病情被回「快死了」怒毆醫...本人發聲

財政部揭1381萬私菸戰果　士檢主任檢察官受邀分享偵辦眉角

快訊／淡水社區驚見女子倒臥花圃　頭部重創命危送醫

剴剴戰士轟社工應重判　女牙醫作證保母誤導「一次斷3牙」原因

勇消詹能傑殉職！竟有人「冒名詹母」發文炒流量　家屬悲痛籲檢舉

快訊／新竹國道一號「貨車突起火」全面燃燒　車輛回堵2公里

6度偷拍女友國中女兒！法官令「回去住一起」...北院裁定理由曝

抗議失控！男帶瓦斯桶衝電視台...喊「本來要炸總統府」下場曝

KTV門口惡搞狂灑酒精！學弟燒成「人形火把」...19歲學長慘了

川普正式成立「和平理事會」 邀19國在瑞士共簽創始憲章

CL公司沒登記恐遭移送檢方！　違規經營5年最高可判坐牢2年

《漫威爭鋒》爆掛機刷分之亂　官方祭「偵測制裁」違者永禁封號

無視保護令刪光妻手機9700張照片　碩士男「抓猴蒐證」反遭判刑

《艋舺》刺青師診間揮拳！問病情被回「快死了」怒毆醫...本人發聲

快訊／財神爺不鬆手！威力彩25槓　下期頭獎上看6.9億

快訊／濕冷凍骨！3縣市大雨夜襲「強風+低溫」齊發　最新警戒區曝

Fumi阿姨談「上女廁」女網友炸鍋　5點聲明：沒要威脅女性

「粉紅炸彈」來襲！　日月潭櫻花季大推九族＋暨大兩大賞櫻勝地

「718億新興計畫先行」協商破局　藍轟：民生優先全是謊言詐騙

【康復巴士後門大開！】病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

社會熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

五口命案李惠雯全認罪！

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

台中壯男揍護理師　院方怒：絕不寬貸

詹能傑困火場！義消跪地急喊：他沒呼吸了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

台南9萬坪地遭傾倒營建廢棄物　檢起訴102人27家公司

即／五口命案首度開庭　李惠雯穿囚服現身

五股電桿爆炸！「鳥巢」起火釀1179戶大停電

拒認當人頭戶　高雄男敗在「餘額」

更多熱門

相關新聞

入境免稅菸品規定調整　加熱菸上限200支、2／1上路

入境免稅菸品規定調整　加熱菸上限200支、2／1上路

民眾攜帶加熱菸入境免稅限制放寬至200支，寒假出國的人來得及適用了！財政部指出，為考量農曆年節將至，入境旅客大增，已預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等規定，新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品200支（1條）免稅。

2025稅收短徵505億元！　財政部點名4項目未達標金額落差最大

2025稅收短徵505億元！　財政部點名4項目未達標金額落差最大

Netflix、APP 消費也能中獎！　財政部推4招設定隔空入帳

Netflix、APP 消費也能中獎！　財政部推4招設定隔空入帳

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

倒數計時！7、8月期統一發票6張大獎沒人領　明年1／5截止

倒數計時！7、8月期統一發票6張大獎沒人領　明年1／5截止

關鍵字：

財政部私菸

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

五口命案李惠雯全認罪！

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面