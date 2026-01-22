財政部揭1381萬私菸戰果　士檢主任檢察官受邀分享偵辦眉角

▲財政部召開私劣菸酒查緝會報，2025年查獲非法菸品1381萬包、酒類44萬公升。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

財政部今（22）日在新北市召開115年私劣菸酒查緝會報，邀集檢警調、海巡及地方主管機關與會，研商查緝策略。財政部指出，2025年查獲違法菸品1381萬餘包、酒類44萬餘公升，並修正策進計畫防堵違法加熱菸；另邀士林地檢署主任檢察官葉耀群分享偵辦實務，強調依法蒐證與跨部會合作。

戴龍輝致詞時表示，去（114）年度在相關部會與地方政府通力合作下，查獲涉嫌違法菸類數量達1,381萬餘包、酒類44萬餘公升，對維護消費安全與確保國家稅收具有相當貢獻。財政部指出，若上述私菸酒流入市場，依現行菸酒稅制概估，恐造成國庫數十億元以上稅收損失，對財政與市場秩序影響甚鉅。

為加強打擊違法加熱菸，財政部於去年6月24日召開「研商提升查緝私劣菸品（含加熱菸）效能」會議，並修正「財政部114年度加強查私劣菸酒策進計畫」，增訂防堵違法加熱菸相關措施，期勉中央與地方查緝人員全力稽查，以維護菸品市場秩序。財政部也指出，目前加熱菸產品管理制度仍待立法院審議，相關產品尚未全面納管，黑市流通問題亦成為查緝重點之一。

本次會報亦邀請士林地檢署主任檢察官葉耀群進行專題演講，針對程序法與實體法於私菸查緝偵察作為中的整合運用進行分析，強調查緝行為應符合法律規定，以確保證據具可接受性，並避免濫用權力，以維護社會公共利益。

會中也依循往例，由海洋委員會海巡署、財政部關務署及新北市政府分享查緝與偵辦案例經驗，供查緝人員交流實務經驗，促進查緝經驗傳承與共享，以提升整體查緝效能。

財政部最後強調，菸酒查緝工作攸關消費者權益與國家財政，期勉各查緝機關發揮行政一體的團隊合作精神，整合中央與地方查緝能量，共同打擊私劣菸酒，確保市場秩序與公共健康。