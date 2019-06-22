影／吳音寧轟韓國瑜「黑金體系」　柯文哲直覺判斷：打韓不一定加分

記者楊亞璇／台東報導

北農前總經理吳音寧近日到美國進行演講，批評高雄市長韓國瑜身邊都是黑金體系，有立委分析，有可能會讓她進入民進黨不分區立委名單中。對此，柯文哲22日在台東進行市政交流時受訪表示，吳音寧打韓國瑜，不一定加分，政治的攻防還是要有一定的技術。

▲柯文哲、吳音寧。（資料照／記者季相儒攝）

柯文哲認為，政治上還是很多攻擊，當時國民黨的議員或國民黨媒體，「對她的攻擊是over」，但是問題是，他自己也不喜歡去議會啊，可是面對問題是解決問題的第一步，「你要是有本事在議會跟他對答，就算再不行，好嘛你在議會哭也是一個辦法啊」，但是選擇不來，「在政治的操作上你就變成弱勢，後來就一路挨打」。

柯文哲強調，政壇上常常有喜歡的、不喜歡的，但是常常就是「人在江湖，身不由己」，還是要去解決問題，當時吳音寧在處理上犯的錯誤就是說，「你就是要去議會，你不可以不來，我們台北市政府已經明著跟你講說你要去議會，你還是不來」，當時要把她換掉又投鼠忌器，如果重來一遍，她出席議會就好。

外界解讀，吳音寧被民進黨派出來打韓國瑜，柯文哲表示，「我們沒有辦法替任何人回答問題」，但是他覺得政治上的攻防，用吳音寧打韓國瑜不見得是加分，這是他個人的直覺判斷，政治的攻防就像是參加比賽，要有一定的技術，比方說打棒球，球要投進好球帶，轉過頭來投手往二壘丟球，這是很奇怪，政治上要有一定的攻防，有一定的標準動作。