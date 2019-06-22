柯文哲下周為喬蛋疑雲赴議會專案報告　市府定調是「聚會」

▲大巨蛋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲上任後，延宕多年的大巨蛋案成為任內最棘手的問題。日前議員簡舒培爆料，柯市府官員去年11月29日召開秘密會議，遭質疑喬蛋，要求市長柯文哲在24日到議會進行專案報告。但根據市府提供的報告內容，該次引爆竊聽風暴的會議，竟被市府解讀為「聚會」。

柯文哲目前正在台東進行市政交流，但為了準備周一的專案報告，且報告內容有順序跟細節要再調整，決定在21日晚間召集局處首長開會研商。對於該次被指喬蛋的密會，柯文哲日前在議會備詢時，強調是市府官員私下討論，並非正式會議。

▲柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

對於該會議在專案報告中變成「聚會」，前都發局長林洲民透露，該「聚會」通知都發局數次，當時為了慎重起見，請時任都發局副局長的張剛維以及建管處長張明森、建照科長洪崇嚴、都設科長林芝羽、副總工程司羅文明等一同前往，沒想到時任市府顧問的李文宗竟告知只有局長可以進去，要求其餘同仁不得進入，反觀其他局處的承辦同仁卻可入內。

對於北市府定調該會議為「聚會」，林洲民認為這是會議，不是聚會，現場有茶水、還有簡報。對於都發局同仁被要求不要進入開會，他直言非常詭異，都發局是審查者，而為了表達對該會議的慎重，除了局長外還有6位同仁出席，「但最後卻只有局長能參加，而其他局處確實有承辦同仁在。」

▲北市前都發局長林洲民。（圖／記者林敬旻攝）

對此，國民黨議員徐弘庭質疑是欲蓋彌彰，這名稱本身就有問題，「這是一個不在程序內、不在官方文件上的會議」，經過爆料才被揭發；他表示，柯市府要說清楚這會議是為了什麼，「這是被發現的密會，不等同於聚會，它的法律效益到底在哪裡？這會議結論讓大巨蛋有進度，你怎麼解釋『聚會』有這樣的效力？」

而民進黨議員簡舒培則表示，根據遭爆料的錄音檔，大巨蛋籌備處執行長陳世浩自己都說不要做會議結論，「只是聚會怎麼會要做結論？會議就是會議」，質疑柯市府一直在逃避這問題，且只要是柯文哲不想公開的就不是會議。

