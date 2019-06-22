大巨蛋柯文哲專案報告　議員爆引用錯誤資訊

▲遠雄大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

爭議不斷的遠雄大巨蛋案，日前爆出北市府官員私下召開會議喬蛋，儘管市長柯文哲嚴詞駁斥外界指控，強調是官員討論如何應對遠雄，但議會仍排定在24日要求柯文哲到議會進行專案報告。該專案報告先一步送達議員手上，但卻被發現報告內容有錯誤引用資訊的狀況。

國民黨議員徐弘庭翻閱市府的專案報告內容發現，其刊載的「106年6月8日內政部審查認可遠雄巨蛋提報防火避難性能設計資料，認可安全避難人數為13萬7963人」，經檢視，內政部完全未提避難人數為13萬7963 人，不解市府為何在專案報告書引用錯誤文件內容。

徐弘庭說，該數據只是遠雄的「報告書驗證表摘要內容」，並非內政部核可通知書，市政府竟拿遠雄的資料當作是內政部認可的資料。

徐弘庭認為，不希望看到大巨蛋跟遠雄演變成黨派之爭蓋掉本質，「李文宗角色是什麼？他不是法定上負責人，為什麼會跳過？看現實面很清楚」；他認為，會議裡面有些數據出現落差、誤植，在這樣高強度的會議中，大巨蛋備受矚目，不太可能會出現數據落差或誤植的狀況。

▲柯文哲。（圖／記者黃軍瑋攝）

「如果出現數字錯誤，只能說這是脫線的市政府；如果裡面出現錯誤的數字還做出結論，可以合理懷疑這場會議。」徐弘庭認為，會議的來源不對、組成不對、資料不對，「是不是可以等同目的不對，是不是要用錯誤資訊做特定會以結論？要不就是笨，要不就是有人要做上下其手的操作」，直指柯文哲的公開透明破功。

對此，前都發局長林洲民指出，2017年6月都發局收到內政部核可通知書，「當時我詳讀這份通知書，沒有13萬7963人這數字，因為當時馬上就要開始都市設計審議，13萬7963人確實沒有被記載」，但該數字確實是遠雄的期望；林說，市府引用到錯誤資訊，會讓外界誤以為內政部認可13萬7963人是安全的避難人數。

林洲民說，遠雄在台建中心長達近3年的性能式法規審查報告，裡面最重要的就是內政部核發的認可通知書，「認可通知書對於13萬7963人隻字未提，對都發局來講，就是沒有所謂『認可安全避難人數為13萬7963人』這件事，不能把陳述過程當作結論。」