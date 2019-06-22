影／韓國瑜造勢⋯卻與柯文哲同台　饒慶鈴不避諱：純粹城市交流

記者楊亞璇／台東報導

高雄市長韓國瑜22日在台中造勢，台北市長柯文哲則是出訪台東，與國民黨籍的台東縣長饒慶鈴同台，台東縣政府特地做簡報，感謝北市府在2016年尼伯特風災的協助，饒慶鈴強調，「是純粹的城市交流」，對於黨內總統初選的態度，她回應「我代表台東縣政府，我覺得我們一定要為台東縣做最好的打算跟準備。」

▲饒慶鈴與柯文哲同台。（圖／記者楊亞璇攝）

柯文哲在致詞時提到，自己與饒慶鈴的妹妹饒慶鈺比較熟，因為饒慶鈺曾是台北市政府參事。針對這次交流赴台東交流，柯文哲表示，台北市一年本來就有兩到三次去外縣市交流，台東以前沒來過，2016年尼伯特颱風救災，當時的工務局長、現在的副市長彭振聲，他有來看過，回去對台東的自然景觀讚不絕口，「每次都說我們下次市政交流要去台東，結果發現我們這次來台東，他自己沒有來，我們來這都是他推薦的」。

談到未來與台東合作的方向，柯文哲表示，其實很多都可以合作啦，像是觀光，像是台北市，找觀光客最有效的方法，把最想要發展觀光的那個國家的前十名網紅名字列出來，就請他來台灣，招待他飛機票還請旅行社排行程，讓他來台灣幫忙發文，他們這次號召一批網紅來台北，最近在跟他們聯絡，看要不要順便去台東，因為他飛機票什麼都出了，去台東對他們只是增加一點小小費用，但對台東的觀光應該會拉一大堆人。饒慶鈴則說，「會，歡迎來。」

至於政治上合作，柯文哲表示，「不用什麼政治上合作啦」，不管是觀光還有一些，像農產公司他們一直在抱怨台東送到台北農產公司，目前台北農產公司的原則是，卡車先到先賣，但台東到台北很遠，每次都被排在最後，所以都在抱怨，他回去想想看這個問題怎麼解決，「反正就這樣台灣就小小的，總是會有互相學習的地方。」



國民黨初選激烈，饒慶鈴卻與跟柯文哲，是否影響外界觀感？饒慶鈴表示，「我們代表台東縣政府來感謝台北市政府在尼伯特風災對我們的協助，我們覺得這是一個很純粹的城市交流，所以在這個部份我們大家非常感謝，尼伯特風災這麼大力支持我們讓我們重新站起來。」

被問到是否在淡化政治解讀？饒慶鈴表示，「本來就是城市交流啊，縣市交流啊！」對於韓國瑜有個造勢，是否尷尬一點，饒回說「你們過度解讀。」柯文哲則是說，「我又沒有參加國民黨初選，問這麼多幹什麼」，但媒體說「可能是競爭對手」，柯表示，「等有再講啊！」

台中市長盧秀燕基於國民黨總統初選公平競爭，不出席挺韓大會，對於藍營初選的態度，饒慶鈴強調，「我代表台東縣政府，我覺得我們一定要為台東縣做最好的打算跟準備。」

柯文哲與饒慶鈴接著為慢食節開幕致詞，晚間則是由北市政府宴請台東縣政府。