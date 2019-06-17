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18縣市噴藥殲滅秋行軍蟲　「成蟲亂飛」全台淪陷日抓不準

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▲桃園再發現2起秋行軍蟲！

▲明日起進行第二階段防疫作業「強制噴藥」。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者崔至雲／台北報導

農委會防檢局今（17日）證實，已發現秋行軍蟲成蟲。農委會副主委陳駿季表示，日前鼓勵民眾及農民通報後，防檢局已收到3472個通報案例，陸續拿到檢體鑑定後，幼蟲案例共有68例，目前以焚燒、掩埋44件，成蟲則有21件55隻。農委會防檢局長馮海東也說，提供給民眾的1萬元獎勵金也陸續統計中，近期將發放給民眾。

陳駿季說明，截至今日上午，包含在金門、馬祖、澎湖等離島，以及新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣等發現成蟲，因此明天開始，防疫工作將進入第二階段「強制噴藥」，針對已發現秋行軍蟲的地區開始噴藥，同時田間管制也將延長至作物生長季結束（玉米生長週期約40天）。

請繼續往下閱讀...

▲芳苑玉米田發現秋行軍蟲火焚滅蟲。（圖／記者唐詠絮攝）

▲應變小組說明，截至17日上午，秋行軍蟲幼蟲案例共有68例，已進行焚燒及或掩埋有44件。（圖／記者唐詠絮攝）

陳駿季強調，原本在秋行軍蟲入侵台灣尚未完成生活史前，努力跟時間賽跑、打算用最強力道殲滅，但現在已有成蟲、會飛，沒有所謂的方向性，「要百分之百根絕已不可能」，因此將啟動強制噴藥，未來也將掌握更多秋行軍蟲的資訊，試圖找出共存的方法。

另外，馮海東指出，最怕農民亂噴藥，有些農藥可能對秋行軍蟲有抗藥性，甚至對其他農產品造成危害，因此呼籲農民，持續加強田間管理及綜合防治，可以使用緊急防治用藥，包括賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等共11種產品。

▲▼秋行軍蟲例行記者會。（圖／農委會防檢局提供）

▲秋行軍蟲成蟲分布地點。（圖／農委會防檢局提供）

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關鍵字：秋行軍蟲,成蟲,強制噴藥

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