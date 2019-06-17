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高雄今也發現秋行軍蟲成蟲入侵！全台僅剩4縣市未淪陷

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▲▼秋行軍蟲例行記者會。（圖／農委會防檢局提供）

▲秋行軍蟲例行記者會。（圖／農委會防檢局提供）

生活中心／綜合報導

農委會在17日下午召開記者會，表示目前已經發現到秋行軍蟲在本土羽化的成蟲，因此宣布，將從明天(18日)開始進入第二階段的強制噴藥措施。農委會也強調，請農民發現秋行軍蟲後不要亂噴灑農藥，恐會出現抗藥性，還是先使用通報系統。

農委會副主委陳駿季表示，已經發現到秋行軍蟲在本地羽化的成蟲，今天下午兩點召開專家會議，決議從第一階段的掩埋跟銷毀，要從18日開始進入第二階段的強制噴藥來防止疫情擴散。

防檢局局長馮海東表示，秋行軍蟲從今年4月初開始就有收到國際疫情報告，立即開始調查，從5月底啟動跟農民的宣導，讓大家都能有效地辨識這種昆蟲，從6月8日的首例通報開始，一直到17日已有68件的通報確定，44件已經處理，其餘22件正在處理中，高雄市在今天(17日)也首次接獲通報有秋行軍蟲的行跡，累計全台已經發現有55隻的秋行軍蟲成蟲。

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防檢局目前16日在嘉義六角田區發現疑似化蛹，15日到17日分別在嘉義、花蓮、新竹、苗栗和屏東發現成蟲，依照專家會議結論，研判秋行軍蟲已在本土化蛹羽化出成蟲，因此宣布從18日起進入第二階段強制用藥防治，更有效率防止牠快速擴散。

▲台中海線地區玉米田也發現秋行軍蟲。（圖／台中市政府提供）
▲應變小組說明，截至17日上午，秋行軍蟲幼蟲案例共有68例，已進行焚燒及或掩埋有44件。（圖／台中市政府提供）

在強制噴藥階段中，農委會將會持續採取通報作為，每一次噴藥會依照不同的藥劑與使用時間來作後續追蹤，因目前全台只剩4縣市(基隆市、新竹市、南投縣、嘉義市)未淪陷，陳駿季表示，「當我們準備跟這隻蟲共存的時候，我們能做的準備就是讓這隻蟲對我們的經濟危害降到最低。」副主委陳駿季同時也呼籲農民，希望能持續積極使用通報系統，農委會擔心恐有抗藥性的產生，先請農民不要亂噴藥，要按照農委會相關的用藥規範。

秋行軍蟲卵塊附著大量母蟲的腹部絨毛，呈絨毛狀；孵化後的成熟幼蟲，外觀可特徵包括頭上有一黃色倒Y字形，背部每個體節有4個斑點。因遷移能力強，一夜可飛行100公里，乘著氣流甚至可達250公里，寄主植物範圍達到76科、353種，主要為害農作物為玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等經濟作物。

6月21日前民眾通報經確認為秋行軍蟲，防檢局將提供1萬元獎勵金，民眾若發現疑似蟲蟲蹤跡，即可撥打防檢局通報專線0800-039-131、防檢局防疫小尖兵臉書( http://bit.ly/2F3rKPJ )、檢疫局Line@( http://bit.ly/2KNlUWh )或農委會天然災害查報app( http://bit.ly/2Zk2FHQ )通報。

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關鍵字：秋行軍蟲,農委會,防疫局

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