秋行軍蟲蔓延　台南市18日起進入第2階段強制噴藥防治

▲秋行軍蟲疫情全國蔓延，18日起全國進入秋行軍蟲第2階段強制噴藥防治工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

秋行軍蟲疫情全國蔓延，農委會自6月15日起於台灣本截獲陸續秋行軍蟲成蟲，農委會於17日下午召開全國視訊會議，台南市長黃偉哲指示副市長許育典率領農業局長李朝塘及相關人員，與農委會及各縣市政府同步進行視訊會議，陳吉仲主委會中宣布，18日起全國進入秋行軍蟲第2階段強制噴藥防治工作。

農委會指出，發現秋行軍蟲之通報獎勵1萬元仍維持至6月21日，許育典副市長呼籲有發現秋行軍蟲蹤跡，請踴躍通報。

召集人許育典副長表示，台南市至6月17日止，查報秋行軍蟲的確診案例有5件，其中5個案場均已完成銷毀工作，為配合農委會後續的強制噴藥防治政策。農業局長李朝塘呼籲，如有案例請繼續尋通報管道繼續通報，經通報確診之案場，請配合統一防治進行噴藥工作，減輕秋行軍蟲為害，避免造成農作物嚴重損失。

許育典表示，秋行軍蟲第2階段防治工作所使用的防治藥劑及雇用人力農委會會酌予補助，請農友落實配合防治，已於第1階段銷毀之案場，農業局亦會全力協助補償農友銷毀期間的損失，期將農友損失降至最低。

應變小組先前已公告緊急防治用藥，包括賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等共11種產品，有機農田可施用蘇力菌防治。