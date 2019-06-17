將強制噴藥！高雄發現首例秋行軍蟲　韓國瑜喊話中央：盡快研擬IPM

▲高雄發現首例秋行軍蟲，韓國瑜召開緊急應變會議。（合成圖／ETtoday資料照）



生活中心／綜合報導

行政院農委會17日指出，高雄市彌陀區確認出現秋行軍蟲的蹤跡，全台只剩4個縣市尚未淪陷，將對包括有機農田在內的全台農地實施「強制噴藥」。對此，高雄市長韓國瑜17日晚間召開緊急應變會議，對防治工作進行分工協調，並請求中央盡速研擬IPM。

行政院農委會17日下午4點召開記者會指出，高雄彌陀區的食用玉米田區出現秋行軍蟲，防疫工作進入第2階段，將實施強制噴藥的政策。韓國瑜得知消息後，邀請新聞局、環保局等相關單位晚間5點40分召開緊急應變會議，接續中央召開的秋行軍蟲災害防救會議。

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韓國瑜在會議上建議，由於秋行軍蟲蟲體藐小，且屬於夜行性昆蟲，需要民眾仔細搜尋才能發現。他呼籲農民，要是目前正種植腰際以下的幼嫩玉米植株，一定要更加仔細觀察。

▼全台通報秋行軍蟲蹤跡的數量。（圖／翻攝自Facebook／行政院農委會）



韓國瑜說，中央應盡快研擬秋行軍蟲IPM（Integrated Pest Management），讓各縣市政府能夠依循，以此輔導各地農民。此外，他表示，中央應盡快與學術單位合作，研發出適用於台灣本土的性費洛蒙，提供農民免費索取。

韓國瑜要求，高雄各地區公所及農業局應加強玉米田、有機農田的巡查工作，尤其是鄰近台南、屏東的地區，一旦發現疫情，務必在第一時間回報。

IPM是「有害生物綜合防治」，指在有害生物防治上，不僅使用單一方法，而是對各種不同策略進行條配運用，來控制有害生物的族群量低於不致造成重大經濟損失的閥值。執行IPM時，必須對當地生態的運作有充分認知，並謹慎計畫、追蹤對農業的影響。

▼農委會研擬的秋行軍蟲處理方式。（圖／翻攝自Facebook／行政院農委會）

