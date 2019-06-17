全力防堵秋行軍蟲　屏縣巡查小組巡查7個點未再發現

▲屏東縣政府因應秋行軍蟲為避免疫情擴大，17日成立防制工作小組。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府因應秋行軍蟲為避免疫情擴大，從今天起至6月21日主動會同各鄉鎮公所與高雄農改場共同勘察，針對縣內種植玉米地區如高樹鄉、鹽埔鄉、新園鄉、車城鄉等共11個鄉鎮進行主動巡查。

今日巡查高樹、里港兩鄉7個調查點，結果均未發現秋行軍蟲。

屏東縣政府於15日接獲位於車城鄉許小姐通報田中村玉米田，面積1公頃，發現疑似秋行軍蟲蹤跡，立即啟動秋行軍蟲緊急應變監控防治工作小組機制，經確診後判定為秋行軍蟲的幼蟲。縣府人員、車城地區農會及高雄區農業改良場依該地環境及天氣因素，依防檢局緊急防治作業流程規定採用現地掩埋銷燬作業。

因應秋行軍蟲防疫，屏東縣政府於17日緊急成立評價委員會，將針對本縣因應秋行軍蟲防疫作業，訂出屏東縣作物補償基準並辦理簽准程序。

縣府農業處表示，如有發現該害蟲，請民眾立即通報防檢局0800-039-131並上傳照片、影像，以利快速鑑定待防檢局確定案例成立後採取緊急防治措施，並再度呼籲農民加強田間巡檢，發現疑似蟲體儘速通報，避免疫情擴大，縣府將會持續密切監控，縣府通報電話，上班時間08-7339048（請於上班時間撥打）或撥打1999專線。