秋行軍蟲18縣市淪陷捕55隻成蟲！全台18日起啟動「強制噴藥」防治

▲應變小組說明，截至17日上午，秋行軍蟲幼蟲案例共有68例，已進行焚燒及或掩埋有44件。。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者崔至雲／台北報導

秋行軍蟲災害緊急應變小組指出，截至今（17日）上午，全台有18縣市都發現秋行軍蟲，一共有55隻秋行軍蟲成蟲，幼蟲案例68例，目前以焚燒、掩埋44件。農委會副主委陳駿季說，很不幸的目前因本島已發現成蟲，因此防疫工作將進入第二階段-強制噴藥，明日開始啟動。

加上高雄市今（17日）發現的秋行軍蟲，農委會統計全台已有18縣市都被秋行軍蟲攻陷，防檢局局長馮海東指出，經應變小組田間查報發現， 13日台東鹿野玉米田發現卵塊，15日嘉義東石銷毀的田區發現初羽化雄成蟲、澎湖太武民眾通報誘捕到雄成蟲，16日嘉義六腳的銷毀田區發現秋行軍蟲的蛹，花蓮壽豐及新竹關西也捕獲雄成蟲，今日則在苗栗通霄及屏東車城的銷毀田區，誘捕到雄成蟲。

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▲截至17日上午，經由性費洛蒙偵查誘捕包含金門、馬祖和澎湖及台灣本島，發現共計21件55隻的秋行軍蟲成蟲。（圖／農委會防檢局提供）

應變小組綜合專家研判，台灣本島出現發育成蟲，依照公布的防治措施標準作業流程，進入第二階段的防治作為，應變小組強調，秋行軍蟲先前仍在第一階段防治階段，執行幼蟲發現植株及農田的「焚燒」及「掩埋」強制防治措施，目前台灣發現成蟲，即刻啟動第二階段「強制噴藥」的作為。

馮海東表示，農地發現秋行軍蟲成蟲，劃定管制區，針對區域內所有植株，由地方政府督導噴灑藥劑防治，周圍並劃定緩衝區，巡察寄主植物是否有卵塊及幼蟲，施藥並應輪流使用不同機制的藥劑，以免其產生抗藥性，並懸掛性費洛蒙誘集器，不做三個月管制。

▲應變小組統計，台灣本島發現秋行軍蟲成蟲，分布縣市為，新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣及花蓮縣。（圖／農委會提供）

馮海東也強調，相關藥劑則由防檢局依開口合約緊急採購，地方政府依需求採購，施藥人力則由地方政府委由農民及代噴業者，工資由防檢局負擔。應變小組也重申，目前及日後發現的成蟲，也不以「焚燒」及「掩埋」，而直接「噴藥」殺蟲。

馮海東說明，有機田因緊急防疫作為，不影響往後有機認證。應變小組也呼籲農民持續加強田間管理及綜合防治，應變小組先前已公告緊急防治用藥，包括賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等共11種產品，有機農田可施用蘇力菌防治。

▲應變小組研判，目前台灣已發現秋行軍蟲成蟲，明天起將啟動第二階段「強制噴藥」的作為。（圖／農委會防檢局提供）



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