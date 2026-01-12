山區迷路驚魂記　太麻里警憑經驗助一家脫困

▲山區迷路驚魂記幸得警方救援。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

日前太麻里派出所接獲民眾報案，表示駕車前往金針山「環山雅筑」遊玩途中不慎迷路，因夜間山區道路昏暗、路況不熟，擔心行車安全，請求警方協助。所長廖志宗獲報後，立即率同仁上山展開搜尋行動。

警方於上山途中多次與宋姓報案民眾保持聯繫，惟因山區通訊訊號不佳，加上民眾一時難以清楚說明行經地標位置，導致搜尋一度受阻。太麻里警仍憑藉對轄區道路的熟悉度，依據民眾行駛方向及零星描述，研判可能路線，持續擴大搜尋範圍。

經耐心查找後，警方最終於金針山馨風台下方的產業道路，順利發現宋姓民眾與其家人。經了解，宋民於當晚 22 時許與家人共三人駕車上山準備前往住宿地點，因對山區道路不熟悉，加上夜間照明不足及指標不明，途中誤入山區小路，發現道路狀況愈發崎嶇，考量行車安全，遂不敢貿然前行並報警求助。

警方確認宋民一家人平安無虞後，立即協助引導並護送其至安全地點，隨後由民宿業者接手引導前往住宿處，順利化解一場虛驚。宋民對警方即時、專業且熱心的協助表達由衷感謝。

大武警分局表示，警方除肩負維護治安與打擊犯罪的責任外，為民眾提供即時協助亦是重要任務，呼籲民眾若於山區或其他地點遇到緊急狀況，可隨時撥打 110 或向就近警察機關尋求協助，以確保自身安全。