北港媽祖盃邁入第4屆　全國近4400名桌球小將參賽

▲北港媽祖盃全國桌球錦標賽賽前祈福儀式今日在北港朝天宮舉行，為賽事揭開序幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「北港媽祖盃」全國桌球錦標賽邁入第四屆，賽事規模持續擴大。主辦單位今（12）日上午特別在北港朝天宮舉行賽前祈福儀式，香火裊裊中，為即將登場的北、中、南分區預賽揭開序幕，也替全國各地年輕選手送上祝福。

祈福儀式由雲林縣長張麗善、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、桌球委員會主任委員林深、北港鎮長蕭美文，以及雋濠運動健康產業發展協會理事長莊秉豪等人一同參與，依循傳統科儀向媽祖上香祝禱，祈求賽事圓滿順利、選手平安發揮。

張麗善表示，北港媽祖盃自舉辦以來已連續4年吸引全台桌球好手參與，今年報名人數再創新高，全國國小、國中、高中選手近4400人共襄盛舉，顯示賽事已逐步成為國內重要的青少年桌球舞台。本屆賽事延續北、中、南三區預賽制度，讓更多年輕選手有機會站上全國舞台，首場賽事將於1月22日在新北市板樹體育館登場，隨後展開各分區賽事，最終於8月15日至30日在北辰國小舉行「超越總決賽」。

張麗善指出，北港不只是宗教重鎮，也逐步發展為結合運動、文化與觀光的重要城市，北港媽祖盃成功將信仰轉化為正向力量，讓孩子在運動中學習堅持、尊重與超越自我。透過全國性賽事，吸引選手與家長走進北港、認識雲林，不僅帶動地方經濟，也讓外界看見雲林在體育發展上的長期投入，縣府未來也將持續支持兼具文化深度與教育意義的運動賽事。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，北港媽祖盃一路走來，始終秉持「以信仰守護、用運動培育」的理念，從第一屆到第四屆，看見越來越多孩子因桌球站上舞台，也在媽祖的祝福中獲得力量。今年賽事以「超越」為主題，象徵選手在球場上突破自我、追逐夢想，不僅期盼成績上的進步，更希望孩子在人生道路上勇敢跨越界線。

蔡咏鍀也提到，今年賽事一大亮點，是全台首創結合宗教文化的「媽祖運動出巡」，北港媽祖將於1月22日上午10點駕臨新北市板樹體育館安座祈福，為選手加持。此舉不僅為國內桌球賽事注入宗教文化元素，也替運動競技增添象徵意義與情感溫度。

