快訊／北市驚險事故！豪華休旅「爬上」違停車　騎士被捲入送醫

記者黃宥寧／台北報導

台北市士林區中山北路六段今（12）日晚間發生驚悚車禍，一輛白色豪華休旅車失控撞上路邊違停休旅車後，整輛「爬」上車頭造成車身傾斜懸空，一輛機車遭捲入前車車底，造成40多歲騎士倒地受傷，意識清楚送台北榮總，警方正釐清肇因與責任歸屬。

▲北市士林區中山北路發生一起離奇車禍，白色豪華休旅「爬」上路邊違停休旅車，機車被捲入釀1傷。（圖／讀者提供）

晚間6時46分左右發生離奇車禍，一輛白色豪華休旅車不明原因撞上停放路邊的車輛，一輛行經現場的機車也疑似遭波及，被捲入休旅車車底釀傷。救護人員獲報後趕抵，發現傷者為1名40多歲男子，意識清楚，隨即送往台北榮民總醫院治療。

▲豪華休旅車撞違停車「整輛懸空」 。（圖／讀者提供）

從照片可見，豪華休旅車右前輪直接壓在遭撞的違停車輛引擎蓋與擋風玻璃交界處，左後輪懸空離地，車輛呈45度角傾斜，顯示撞擊瞬間力道相當猛烈。被撞的休旅車車頭嚴重凹陷，機車零件散落一地，現場一片狼藉。

據了解，肇事駕駛事後向警方表示，當時疑似因疲勞駕駛，一時「恍神」才會釀禍，實際肇事原因仍有待警方進一步調查確認。

警方接獲報案後隨即封鎖事故路段並進行交通疏導，至於是否涉及操作不當、油門誤踩或車輛機械因素，以及是否有酒駕、毒駕情形，均尚待警方進一步釐清；另外，遭撞車輛因違規停放，是否影響肇事責任比例，也將一併納入後續肇事責任判定。