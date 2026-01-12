快訊／創櫃版達人出事！硬凹3折買股海削　康和證副總遭移送北檢

發稿：19:56

更新：22:00（深夜移送台北地檢署）

記者劉昌松／台北報導

康和證券梁姓業務副總涉嫌在輔導公司興櫃時，向業者要求私下以3折左右價格買股，轉手以市價賣給親友，買空賣空手法疑似套利數百萬元，台北地檢署12日指揮調查局展開搜索，並約談梁男等4名被告到案，全案朝《證券投資信託及顧問法》特別背信罪嫌方向偵辦，晚間近10點移送北檢。

▲康和證券梁姓業務副總移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

晚間，梁姓副總移送台北地檢署複訊，畫面中，梁男身穿深色西裝外套、戴著藍色口罩步入地檢署。面對現場媒體採訪，梁男全程低頭不語，快步走入。

康和證券12日下午發重訊指出，司法機關至公司對承銷部同仁個人進行調查。本公司配合協助調查，該調查程序目前對本公司財務業務並無影響。

據了解，梁姓副總曾被稱為創櫃版達人，擅長輔導公司企業上市上櫃及募資，2022年在輔導某綠能環保公司興櫃時，涉嫌要業者提供便宜股票，最後以當時市價約3折價格成交，但股票都直接過戶到周姓等親友名下，後來受輔導公司終於登錄興櫃，初期股價未如預期，近年出現反轉。

北檢檢察官葉詠嫻指揮調查局新北市調處調查，懷疑梁男以低於市價買得的股票，卻以超過市價賣給親友，梁男名下雖從來沒有登記到這檔股票，但一來一往獲取不法價差達數百萬元，梁男與取得股票的親友因涉嫌違反《證券投資信託及顧問法》特別背信罪遭到約談。