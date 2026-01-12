　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／創櫃版達人出事！硬凹3折買股海削　康和證副總遭移送北檢

發稿：19:56
更新：22:00（深夜移送台北地檢署）

記者劉昌松／台北報導

康和證券梁姓業務副總涉嫌在輔導公司興櫃時，向業者要求私下以3折左右價格買股，轉手以市價賣給親友，買空賣空手法疑似套利數百萬元，台北地檢署12日指揮調查局展開搜索，並約談梁男等4名被告到案，全案朝《證券投資信託及顧問法》特別背信罪嫌方向偵辦，晚間近10點移送北檢。

▲▼康和證券梁姓業務副總移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲康和證券梁姓業務副總移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

晚間，梁姓副總移送台北地檢署複訊，畫面中，梁男身穿深色西裝外套、戴著藍色口罩步入地檢署。面對現場媒體採訪，梁男全程低頭不語，快步走入。

康和證券12日下午發重訊指出，司法機關至公司對承銷部同仁個人進行調查。本公司配合協助調查，該調查程序目前對本公司財務業務並無影響。

據了解，梁姓副總曾被稱為創櫃版達人，擅長輔導公司企業上市上櫃及募資，2022年在輔導某綠能環保公司興櫃時，涉嫌要業者提供便宜股票，最後以當時市價約3折價格成交，但股票都直接過戶到周姓等親友名下，後來受輔導公司終於登錄興櫃，初期股價未如預期，近年出現反轉。

北檢檢察官葉詠嫻指揮調查局新北市調處調查，懷疑梁男以低於市價買得的股票，卻以超過市價賣給親友，梁男名下雖從來沒有登記到這檔股票，但一來一往獲取不法價差達數百萬元，梁男與取得股票的親友因涉嫌違反《證券投資信託及顧問法》特別背信罪遭到約談。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架
快訊／性侵女兒348次被起訴　北市警家中身亡
遊俄申請「中國邊境旅遊護照」！台灣戶籍、身分沒了　移民署說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

3賊連偷工地電纜線　黑衣黑褲加漁夫帽...穿制服犯案畫面曝

快訊／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警驚傳家中身亡

短褲女急看牙醫「猛開車門」擊落機車　夫妻噴飛慘摔畫面曝

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

3賊連偷工地電纜線　黑衣黑褲加漁夫帽...穿制服犯案畫面曝

快訊／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警驚傳家中身亡

短褲女急看牙醫「猛開車門」擊落機車　夫妻噴飛慘摔畫面曝

從委內瑞拉看台灣　中共會不會照樣複製？

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

高市早苗豪賭？擬23日解散眾院　駐日代表分析：務實拚單獨過半

為信眾留一盞燈　雲林四湖鄉海清宮休閒大樓正式開放

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

韌性防災、緊急救護雙線開花　台南再奪全國多項大獎

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

好市多熟食區悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

坤達.牛奶挑戰高空特技 　空中倒立秀超壯手臂

社會熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

太子集團陳志「網紅女友」曝光！　炫富秀白皙美腿

直播全拍下！金門火舞噴火失控回燃燒臉

保母餵1歲半幼兒吃饅頭噎到　缺氧過久搶救45天亡

太子集團陳志「全球殺豬盤」年騙2.1兆　受害者曝光

乾哥割頸判12年　高檢署：已上訴

2阿兵哥狂拉戰神賽特！遭憲兵抓下場曝

遊俄申請「中國邊境旅遊護照」！台灣身分沒了　移民署說明

獨／詐團會計師顯赫資歷曝　高雄議員：沒人找他諮詢

酒店妹榨乾老闆人夫！淫喊「X老公100下」　人肉ATM爽賺百萬

快訊／高雄死亡車禍　25歲騎士不治

更多熱門

相關新聞

即／立德電子持股遭盜賣1.7億　檢搜索約談董座父子

即／立德電子持股遭盜賣1.7億　檢搜索約談董座父子

電源供應器廠立德電子(3058)資產包括多項轉投資股權，卻被會計師查帳發現，在過去2年內，遭人盜賣公司持有的1450萬股，價值約1.7億元，至今僅回補1億元，台北地檢署懷疑立德包姓董事長和時任總經理的兒子涉嫌特別背信與財報不實等罪，6日兵分12日搜索立德公司等處，並約談包姓父子與財務主管等10名被告到案。

涉掏空3.2億+2億假發票　艾康明董座起訴

涉掏空3.2億+2億假發票　艾康明董座起訴

掏空誠美材2億！昔「股市金釵」葉美麗判7年

掏空誠美材2億！昔「股市金釵」葉美麗判7年

被控掏空全律會　尤美女獲不起訴

被控掏空全律會　尤美女獲不起訴

即／央廣內鬼入侵官網掛五星旗　3人遭起訴求重刑

即／央廣內鬼入侵官網掛五星旗　3人遭起訴求重刑

關鍵字：

興櫃康和證券投資信託及顧問法背信

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

30歲女吃完大餐「2天就病逝」　醫揭恐怖病因

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面