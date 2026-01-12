明天清晨2地低溫下探9度　周五留意日夜溫差大

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天又有冷氣團逐漸南下，清晨新北及新竹低溫9至11度，白天水氣減少，晚間至後天清晨輻射冷卻較強，局部地區可能低於10度。周五日夜溫差大，周六至下周日東北風影響，北部及東半部降雨機率增加。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天冷氣團減弱，仍有雲系通過，明天清晨輻射冷卻及冷空氣堆積影響，新北及新竹低溫較明顯，局部地區下探9至11度。

劉沛滕指出，明天上半天轉乾，西半部多雲到晴，但有冷空氣逐漸南下，明、後天冷氣團影響，北台灣低溫約13度。明天晚間至後天清晨雲層減少，輻射冷卻較強，後天清晨中部以北、宜蘭下探11至13度，局部地區可能低於10度以下。

他表示，周四冷氣團減弱，周五中南部白天高溫可達25度，北部22至23度，夜間低溫13至15度，日夜溫差10度以上。周六至下周日東北風影響，水氣增多，基隆北海岸、大台北山區及東半部有明顯降雨。

劉沛滕指出，下周一有一波較明顯東北季風帶來冷空氣，雨區擴大為桃園以北及東半部，且降溫明顯，北部15至19度，中南部高溫25、26度，日夜溫差大。

另外，劉沛滕表示，目前低緯度地區海水溫度較高，適合低壓發展，周三至周四陸續有熱帶擾動發展，周五、周六菲律賓東南側可能發展為熱帶性低氣壓或形成今年首颱「洛鞍」，預計往北移動就會逐漸消散，不會影響台灣。

