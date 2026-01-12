醫護留才有感！台大醫院雲林分院連2年奪幸福企業金獎

▲台大醫院雲林分院透過完善制度與人本關懷，打造讓醫護人員安心工作的友善職場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

在醫療人力緊繃、工作壓力高張的時代，如何讓員工安心工作、長久留任，成為各大醫療機構的重要課題。「2025幸福企業」評選結果日前揭曉，台大雲林分院脫穎而出，連續第二年榮獲「幸福企業—生技醫療類金獎」，展現其長期深耕友善職場、人本關懷的具體成果，由院長馬惠明親自出席領獎。

主辦單位指出，今年幸福企業評選歷經初選、網路票選及秘密客實地評比等多重機制，並在ESG永續發展架構下，特別強化「S（Social，社會面）」指標，聚焦生育與育兒支持、友善職場文化及留才育才制度，表彰以制度與行動實踐員工照顧的標竿企業。

馬惠明表示，醫院始終相信「照顧好同仁，才能照顧好病人」，台大醫院雲林分院以打造「人本醫院」為目標，從工作環境、組織對待到生活支持三大面向，持續優化制度設計，讓同仁在被理解、被支持的環境中安心投入醫療工作，共同形塑溫暖而有信任感的職場文化。

在實際作為上，院方特別重視護理人員的職場支持與專業發展，持續推動「營造護理正向職場」措施，透過人力配置優化、支持性管理與跨團隊合作，減輕第一線工作負荷，提升工作安全感與專業成就感。同時導入「業師輔導計畫」，由資深醫護人員陪伴新進與中生代同仁，在臨床實務、教學發展與職涯規劃上穩定成長，促進經驗傳承並強化留任意願。

制度面方面，分院建置完善的薪資審議與績效獎勵機制，兼顧員工期待與醫院整體競爭力，並規劃中高階職務陞遷管道，鼓勵同仁持續精進專業；取得碩士學歷以上者，也享有薪資調升制度，支持長期職涯發展。

在職場安全與健康促進上，院方推動「四大人因族群專案改善措施」，針對負重族、低頭族、動手族及推車族，優化工作環境與流程，並提供免費健康管理與預防篩檢服務；同時導入「室內定位求救系統」，提升第一線人員人身安全。院內也建構涵蓋人因工程、母性健康、不法侵害防治及異常工作負荷管理的多層防護機制，從制度面守護同仁身心健康。

因應高壓醫療環境帶來的心理負荷，分院設立多元心理支持與關懷方案，新增每年三天「身心調適假」，並調增休假旅遊津貼，鼓勵同仁適時休息、恢復身心能量，強化心理韌性。

生活友善與人文關懷同樣是幸福職場的重要一環。院內成立超過40個多元社團，提供經費補助與績優獎勵，並透過各式員工活動促進跨單位交流；設置梅迪奇中心作為休憩與交流空間，結合科技與療癒氛圍的圖書室，成為同仁學習與放鬆的重要場域。院方也不定期引入藝文展覽與音樂活動，讓藝術走進醫療現場，為工作環境注入人文溫度。

台大醫院雲林分院表示，幸福企業金獎的榮耀屬於全體同仁共同努力的成果，未來將持續精進制度、優化福利，打造公平合理的考核與升遷環境，讓同仁在具備安全感、信任感與身心健康的職場中安心發揮專業，也期盼成為更多醫護人員心目中的理想工作場域，持續守護雲林鄉親健康，成為嘉南平原穩定發光的醫療燈塔。

▲台大雲林分院脫穎而出，連續第二年榮獲「幸福企業—生技醫療類金獎」，由院長馬惠明親自出席領獎。（圖／記者游瓊華翻攝）