桃園再發現2起秋行軍蟲！　速採全力防堵措施

▲桃園再發現2起食用玉米田內有秋行軍蟲！（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園再發現2起秋行軍蟲！市府農業局16日指出，桃園農業改良場接獲新屋區2起食用玉米田內有秋行軍蟲，經現場採樣及鑑定後，型態鑑定為秋行軍蟲，改良場依防堵程序，剷除焚燒並進行挖坑掩埋作業，也在田間及周邊進行藥劑防治工作，後續將進行監控三個月，確定無疫情後解除管制。

市府農業局指出，繼今天在新屋發現2起玉米田內秋行軍蟲，迄目前桃園共發現3起。桃園農業改良場接獲新屋區2起秋行軍蟲疑似案例通報，經現場採樣及鑑定後，型態鑑定為秋行軍蟲。

請繼續往下閱讀...

▲▼發現食用玉米田內有秋行軍蟲，進行剷除焚燒。（圖／市府提供）

市府16日隨即派員處理並進行防治作業，其中一處為農民自家種植食用玉米，種植株數約300株，市府按標準作業程序已剷除焚燒，並進行防治；另一處種植玉米面積範圍較大，市府除予以剷除外，亦進行挖坑掩埋作業，掩埋完成後，改良場亦在田間及周邊進行藥劑防治工作，後續將進行監控三個月，確定無疫情後解除管制。

農業局強調，為掌握秋行軍蟲防治關鍵期，至6月21日止倘有發現秋行軍蟲幼蟲，請迅速通報「防檢局防疫小尖兵臉書」、「防檢局LINE@」，「農作物天然災害即時回報APP」，或撥打防檢局通報專線0800-039-131，如經防檢局現場勘查確認為自然入侵危害者，將發給獎勵金一萬元。