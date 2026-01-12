　
《烏龍派出所》台配遭AI改成黃腔！配音工會怒斥侵權：不排除提告

▲▼Switch,烏龍派出所,兩津勘吉。（示意圖／翻攝自 YouTube／maidigitv）

▲經典動畫《烏龍派出所》遭網友用AI惡搞「染黃」，配音工會警告下架否則依法追責。（示意圖／翻攝自 YouTube／maidigitv）

記者閔文昱／綜合報導

日本經典動畫《烏龍派出所》台灣配音版本，因在地化台詞與極具辨識度的配音表現，成為許多觀眾的共同回憶。然而近日卻有網友將動畫片段上傳至社群平台，透過AI技術重製配音，並將原本內容大量竄改為不雅、低俗台詞，引發外界譁然，也讓配音人員職業工會正式出面譴責。

配音被盜用改成不雅內容　工會痛批侵權

該名網友於Threads發布AI配音版本的《烏龍派出所》片段，使用原台灣配音員的聲音模型，卻配上大量黃色、惡搞台詞。影片曝光後雖吸引萬人按讚、轉傳，也有不少網友直言不適，質疑是否取得授權，「你確定配音員願意讓聲音講這些話嗎？」、「請不要把配音員的聲音丟進AI」。

配音工會嚴正聲明：不排除提告

對此，台北市配音人員職業工會今（12）日發出嚴正聲明指出，任何未經授權擅自盜用配音員聲音，並利用AI生成內容的行為，皆已構成侵權，尤其將聲音用於不雅、惡意戲謔的二次創作，更是「嚴重踐踏專業尊嚴」。工會要求相關人士立即下架所有侵權內容，停止使用、散布與分享，否則將依法追究責任，不排除採取法律行動。

工會也再次強調，「配音員不是素材庫，聲音更不是免授權資源」，呼籲外界正視AI技術快速發展下的創作者權益，不要讓聲音工作者成為科技濫用的犧牲品。截至今（12）日晚間，該名上傳影片的網友仍未刪除相關內容，事件持續延燒，也引來大批網友聲援配音員，要求尊重專業與版權。

01/11 全台詐欺最新數據

雲林跨年放《烏龍派出所》配樂全場笑翻　縣府揭真相

睽違12年的雲林縣大型跨年晚會昨(31)日登場，超強卡司吸引超過2萬人到場共襄盛舉，在縣長張麗善與韓團HIGHLIGHT一同倒數後的煙火秀中，現場竟播放經典動畫《烏龍派出所》配樂，讓煙火瞬間充滿兩津勘吉的搞笑風格。對此，雲林縣副縣長陳璧君今(1)日回應表示，今年特別決定「玩點不一樣的」，希望讓民眾在跨年時感受到更開心、歡樂的氛圍。

雲林跨年煙火BGM竟是《烏龍派出所》　笑翻網

兩津聲優感性曝：無法再詮釋聲線

《烏龍派出所》新遊戲發表

《烏龍派出所》將推全新動畫

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

