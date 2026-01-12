　
地方 地方焦點

社工變私廚！雲林家扶老宅煮年菜　隔代家庭暖心圍爐

▲雲林家扶社工化身為創意料理私廚，為隔代教養家庭烹煮⼀桌美味佳餚。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林家扶社工化身為創意料理私廚，為隔代教養家庭烹煮⼀桌美味佳餚。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

年節將近，雲林家扶中心今（12）日把溫暖送進老宅。多名家扶社工員化身「創意料理私廚」，走進隔代教養家庭，親手烹煮一桌香氣四溢的年菜，包含軟潤入味的蹄膀、濃郁醇厚的鮑魚雞湯，以及帶著海味與米香的櫻花蝦米糕，搭配越南風味年菜，讓阿公、阿嬤與孫子們提前圍爐，在簡樸老屋裡感受年節熱鬧。

這場看似專業的「私廚到宅服務」，其實源於一份低調善意。雲林家扶指出，不願具名的劉女士連續第二年捐贈北農嚴選年菜，包括鮑魚鹿野雞湯、櫻花蝦料理、筍香富貴蹄與私房秘製白菜獅子頭等「四喜如意、三菜一湯」組合，共100份，轉贈家扶服務家庭。社工們進一步將年菜化為實境行動，親自走進長者家中加熱、擺盤，讓一桌年菜輕鬆上桌。

雲林家扶督導王耀慶表示，此次私廚料理服務對象為吳姓阿公、阿嬤一家。阿公因中風導致左眼視力模糊，並有心血管疾病需定期回診，阿嬤除照顧兩名孫子外，還得在附近包裝工廠以件計酬從事臨時工作，收入微薄，長年撐起這個家，生活壓力沉重。

這天的圍爐桌上，還多了一份跨國溫度。雲林家扶特別邀請獨自扶養兩名子女的越南籍媽媽陳翠姮，帶來家鄉年菜與吳家分享。翠姮曾參與家扶家長方案，學習傳統小吃製作，104年先生過世後，生活一度陷入困境，所幸在家扶陪伴下，孩子順利就學。她這回端出越南新年必吃的粽子Bánh Chưng、春捲Gỏi cuốn與米粉湯Bún，希望透過料理傳遞祝福，讓大家「吃得開心、過得平安」。

看著社工與翠姮媽媽在廚房忙進忙出，吳阿嬤感觸良多。她說，往年過年多半只是到市場買些炸丸子、三絲捲或一隻雞祭拜祖先，這就是家裡的年菜，如今看到滿桌佳餚，還沒動筷就忍不住紅了眼眶。她提到，先生近年多次病發、反覆進出急診，心裡始終忐忑，這一桌年菜不只是食物，更是難得的安心與溫暖。

雲林家扶表示，除到宅私廚服務外，也將劉女士捐贈的100份冷凍年菜禮盒，全數發送給服務家庭，讓更多孩子與長輩能在年節圍坐共享熱騰騰的好滋味。家扶感謝社會善心挹注，讓看似平凡的一餐，成為弱勢家庭心中最溫馨的年味。

▲雲林家扶社工化身為創意料理私廚，為隔代教養家庭烹煮⼀桌美味佳餚。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲吳阿嬤感謝雲林家扶社工老師和陳媽媽準備這麼多年菜，吃進嘴裡溫暖在心裡。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

把時代唱成鄧麗君！鳳小岳、吳汶芳、魏嘉瑩1/24齊聚雲林表演廳　致敬永恆歌后

1月24日（六）雲林縣政府舉辦音樂會，以「把時代唱成鄧麗君」為主題，邀請影視歌三棲藝人鳳小岳、實力唱將吳汶芳、清新創作歌手魏嘉瑩，以及新生代創作歌手、BOOM!怪物星人成員郁采真同台演出，並由風格親切、深受年輕世代喜愛的主持人寶賤擔任音樂會主持。

台南做工行善團修繕不停歇鹽水完成第321戶再為弱勢家庭補起一個家

雲林消防、義消57人獲楷模表揚　張麗善致敬第一線英雄

卓榮泰視察元長樂活運動館　中央核定1.2億助地方

國道跨越橋鐵網50公分取締孔　雲林交工局：先封再說

雲林家扶中心年菜弱勢家庭雲林

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

