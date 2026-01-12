環農警聯手把關　台東禽畜糞違規清運連年掛零





▲台東禽畜糞違規清運連年掛零。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為守護台東優質自然環境，防範不法清運禽畜糞及事業廢棄物污染土地，台東縣政府自108年起整合環保局、警察局及農業處，成立環農警聯合稽查小組，不定期於縣界及重要交通要道設置攔檢點，加強查緝未經熟化的禽畜糞進入農地，並嚇阻非法清運、傾倒或掩埋事業廢棄物行為。

縣府指出，未熟化禽畜糞若違規施用，易造成惡臭、蒼蠅孳生及農作損害，甚至影響土地品質。依據環保局統計，自110年起至今，累計查獲違法清運車輛共22輛，每案均依法裁罰新台幣6萬元。值得注意的是，在聯合稽查小組持續強化執法下，112年及114年皆維持「零違規」紀錄，顯示跨機關合作已發揮顯著嚇阻效果，有效阻斷污染源頭，成功守護台東淨土。

台東縣政府表示，保護得天獨厚的自然環境與優質農地，是推動「慢經濟」與永續發展的重要基礎。透過行政高效率及跨局處合作機制，不僅在廢棄物流向管理上建立多重防線，也具體回應聯合國永續發展目標 SDG11「永續城市與社區」及 SDG17「夥伴關係」，展現地方政府落實環境治理的決心。

台東縣環保局說明，禽畜糞若未經熟化即施用，除惡臭與病媒問題外，亦可能造成土壤鹽化或重金屬污染。依廢棄物清理法規定，清除機具應隨車攜帶產生源及處理地點相關證明文件，違者可處新台幣6萬元至30萬元罰鍰，情節重大者並將移送法辦。近年「零案件」成果，顯示聯合執法已產生實質成效。

環保局呼籲清運業者務必合法作業，切勿心存僥倖；也鼓勵民眾共同守護環境，若發現疑似非法棄置或異常異味情形，可撥打0800-066-666或089-221999通報，攜手維護台東潔淨、宜居的生活環境。