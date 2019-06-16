2起入侵確認！台中農業局「火攻」秋行軍蟲　清水玉米田焚化銷毀

▲台中秋行軍蟲2起確定，農業局長蔡精強（左1）親到清水田區視察。（圖／台中市農業局提供，下同）

記者陳玉／台中報導

秋行軍蟲入侵確認！台中外埔、清水2處玉米田經農委會動植物防疫局確定有秋行軍蟲出沒，其中外埔田區已完成植株掩埋銷毀，清水田區則因土層深度不足不適合掩埋，評估後決定採用焚化銷毀。台中市農業局16日啟動撲滅作業，砍除玉米植株集中管制，預計2日內全數現地焚化銷毀，並於田區四周同步施用防治藥劑，全力防堵秋行軍蟲擴散。

農業局表示，市府成立秋行軍蟲監控處理小組，依照標準作業流程啟動應變機制，其中外埔確診後已完成植株掩埋銷毀，而清水約4分地玉米田為台中第2起確診案例，受限該田區土層深度不足，決定採用焚化銷毀。

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▲▼台中秋行軍蟲2起確定，清水玉米田區2日內將採用現地焚化銷毀。

16日上午啟動撲滅作業，砍除玉米植株現場集中管制，將於2日內全數現地焚化銷毀，農業局已同步在田區四周施用防治藥劑，銷毀完畢後，將再加掛性費洛蒙誘捕器，持續監控3個月，如無發現秋行軍蟲，再還給農民耕作；而農友可依評定價格獲得作物補償費，另在3個月監控期，可再請領每公頃4.5萬元的休耕補償費。

農業局說明，秋行軍蟲卵塊附著大量母蟲的腹部絨毛，呈絨毛狀；孵化後的成熟幼蟲，外觀可特徵包括頭上有一黃色倒Y字形，背部每個體節有4個斑點。因遷移能力強，一夜可飛行100公里，乘著氣流甚至可達250公里，寄主植物範圍達到76科、353種，主要為害農作物為玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等經濟作物。

農業局也呼籲，6月21日前民眾通報經確認為秋行軍蟲，防檢局將提供1萬元獎勵金，民眾若發現疑似蟲蟲蹤跡，即可撥打防檢局通報專線0800-039-131、防檢局防疫小尖兵臉書( http://bit.ly/2F3rKPJ )、檢疫局Line@( http://bit.ly/2KNlUWh )或農委會天然災害查報app( http://bit.ly/2Zk2FHQ )通報。