經濟委員會下鄉考察　雲林4鄉鎮啟動降漏水率工程

▲立委張嘉郡會同經濟部、台水公司及地方首長，關心雲林自來水改善工程進度。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

立法院經濟委員會今（12）日前往雲林縣考察經濟部推動的「降低漏水率計畫」，行程橫跨麥寮、斗六、古坑、斗南等4個鄉鎮市，實地了解老舊自來水管線汰換情形。此案預計投入近2億元經費，改善老化管線，共計可提升1557戶用水品質，強化地方用水安全與穩定度，預計今年4、5月陸續動工。

關心地方基礎建設的立委張嘉郡表示，穩定、乾淨的水資源是民生與產業發展的根本，雲林不少地區自來水管線老舊，滲漏不僅影響水壓與水質，也關乎居民健康。透過此次系統性汰換工程，可提升用水安全與便利性，對地方生活品質與經濟發展都有正面助益。

經濟部次長賴建信指出，自來水管線汰換屬於「看不到卻最重要」的工程，從水尾到水頭，每一段管線都攸關民生。他感謝張嘉郡長期關注水資源議題，也期盼透過此次改善工程，為雲林未來人口成長與工商發展奠定穩固基礎。

此次考察由張嘉郡召集，經濟委員會上午走訪各地施工規劃點位，經濟部次長賴建信、台灣自來水公司總經理李丁來、雲林縣副縣長謝淑亞，以及斗六市長林聖爵、斗南鎮長沈暉勛等地方首長與多位縣議員陪同，實地了解工程細節與地方需求。

根據規劃，改善範圍包括麥寮鄉仁德路、仁德西路約180戶；斗六市虎溪里、正心里、林頭里及民生南路一帶共861戶；古坑鄉棋山村、高林村185戶；以及斗南鎮東明小區331戶，總計影響1557戶。工程完成後，將有效降低漏水率，提升水壓與供水穩定度。

張嘉郡指出，管線汰換施工期間勢必對交通與生活帶來短期影響，盼縣府、鄉鎮市公所及各級民代共同協助溝通，整合民意，讓工程能夠順利推進、如期完工，將影響降到最低。賴建信也強調，水資源足量且穩定供應，是地方永續發展的重要條件，透過老舊管線更新，不僅能保障水量與水壓，更能直接回饋民眾健康與生活便利性，屬於長期投資、全民受益的建設。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，「路平、燈亮、水溝通」是地方治理的基本功，感謝中央與立委注意到這項深埋地下、卻攸關安全的工程。自來水管線與湖山水庫供水系統相互串聯，有助建構更安全、有效率的用水網絡，對雲林整體發展與百姓生活都是利多。

▲台水公司總經理李丁來指出，施工期間將妥善規劃交通維持措施，並嚴格把關工程品質，未來也將增設水壓監測點，確保供水穩定。（圖／記者游瓊華翻攝）