地方 地方焦點

三代同堂行善　台東後指部上士號召親友送暖療養院

▲台東軍人號召親友送暖。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東軍人林煜文號召親友送暖。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣後備指揮部上士林煜文利用週日休假時間，號召親友募集愛心，購買尿布等民生物資，前往聖十字架療養院進行公益捐贈，以實際行動關懷長期照護機構的需求。當日上午在縣議員陳宏宗秘書陪同下到訪，療養院修女們對這份心意表達誠摯感謝。

活動過程中，林煜文就讀幼兒園中班的女兒也成為現場亮點，主動拿出自己的零用錢購買暖暖包，親手送給修女禦寒，童言童語中展現純真的善意，讓修女們感動直呼是最好的身教示範，也讓公益行動更添溫度。

林煜文為志願役軍人，平時除本職工作外，於颱風警報發布期間多次擔任災防聯絡官，負責軍民溝通與回報協調，協助地方政府進行預防性撤離、災情掌握及災後復原等任務。縣議員陳宏宗表示，每當災害來臨，國軍即時投入地方防救災工作，為民眾帶來極大的安心感，林煜文在多次任務中主動積極、責任感十足，表現深獲肯定。

不同於外界對軍人剛毅形象的刻板印象，林煜文私下長期投入社會公益，曾於台東市家扶中心擔任家庭夥伴，利用下班及假日時間陪伴弱勢單親家庭，提供生活關懷、情緒支持與社會資源連結，並曾協助受扶助青年媒合就業機會，改善家庭經濟。

日前與父親林春生談及療養院物資需求後，得知尿布屬長期消耗品，隨即邀集親友響應。週日上午，林家三代與議員陳宏宗秘書周福安不畏寒冬，載送一車物資前往療養院，院長高德蘭修女及多位修女開心接受，三代同堂的善行也為寒冬注入滿滿社會溫暖。

▲台東軍人號召親友送暖。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東軍人林煜文號召親友送暖。（圖／記者楊晨東翻攝）

因應電動車火災新挑戰　台東消防局部署「滅火五大利器」

因應電動車火災新挑戰　台東消防局部署「滅火五大利器」

隨著電動車普及率持續攀升，其火災搶救難度也成為消防單位面臨的新挑戰。台東縣消防局指出，電動車火警最棘手的關鍵在於鋰電池「熱失控」現象，由於電池模組多半密封於堅固的電池殼內，傳統外部射水往往被外殼阻擋，難以精準接觸火點核心，導致降溫效果有限。

台東消防節致敬英雄　饒慶鈴授旗3新分隊強化救災體系

台東消防節致敬英雄　饒慶鈴授旗3新分隊強化救災體系

深化性別平等意識　台東警走入基金會宣導性平法規

深化性別平等意識　台東警走入基金會宣導性平法規

落實安居緝毒政策　台東警方查緝毒品成果顯著

落實安居緝毒政策　台東警方查緝毒品成果顯著

東警交通大執法　連3天守護用路人安全

東警交通大執法　連3天守護用路人安全

行善士官台東

