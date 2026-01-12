「廟惡代」酒駕黑歷史曝！25歲單親媽被撞噴...腰部以下全碎命危

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄旗山一名家中經營私人宮廟的曾姓「廟二代」，前（10）日黃昏竟再度無照酒駕，開著座車在清水路街頭瘋狂飆速，曾男失控衝撞一間車行，將一名年僅25歲的單親女員工當場撞飛，「空中旋轉360度」重摔落地，導致其骨盆碎裂、雙腿慘斷，曾男肇事後非但沒下車，竟還加速逃逸，隨後又在路口撞倒一對母子，曾男被警方逮捕後移送，檢方向法院聲請羈押獲准。

▲曾姓廟二代酒駕撞飛汽車修理廠女員工。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

根據汽車修理廠的監視器畫面，當時25歲的女員工正專心維修機車，完全沒察覺後方曾男駕駛的車輛毫無減速，直接攔腰撞上，女員工像斷了線的風箏，在半空中騰空翻轉一圈後重摔，車行老闆目睹慘狀嚇得魂飛魄散，衝上前只見女員工痛苦哀嚎、雙腿扭曲變形。院方表示，傷者不僅雙腳骨折，骨盆更是粉碎性受創，目前仍在生死關頭搶救中。

更扯的是，曾男肇逃後沒多久，又在清水路段撞上一名騎機車的盧姓女子，導致盧女倒地受傷，曾男仍繼續逃逸。警方接獲報案後火速展開追查，調閱監視器鎖定車輛動向，約1小時後於杉林區山仙路成功攔獲曾男，當場依肇事逃逸準現行犯將他帶回派出所偵辦，員警一靠近就聞到濃濃酒味，對曾男實施酒測後，酒測值0.69明顯超標。

▲曾姓廟二代酒駕撞飛汽車修理廠女員工後肇逃又撞上騎機車的母子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

「她家境真的很辛苦，是單親又是家裡支柱！」車行老闆表示，這名女員工平時勤奮認真，沒想到卻被這種敗類毀掉一生。

警方調查，曾男涉嫌酒後駕車公共危險、肇事逃逸致人受傷等罪嫌，已經是酒駕慣犯，訊後依法移送橋頭地檢署，檢察官認為情節重大，向法院聲請羈押獲准，曾男直接被送進看守所。

據了解，肇事的曾男（39歲）根本是當地頭痛人物。身為宮廟二代，卻不學好，1個月前才因酒駕撞傷警察被吊銷駕照，怎料他「沒在怕」，前天下午竟又黃湯下肚，酒後先在住處附近毆打2名弱勢女子、瘋狂砸家毀物，隨後開車出門肇事撞傷2人，行徑相當惡劣。