　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「廟惡代」酒駕黑歷史曝！25歲單親媽被撞噴...腰部以下全碎命危

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄旗山一名家中經營私人宮廟的曾姓「廟二代」，前（10）日黃昏竟再度無照酒駕，開著座車在清水路街頭瘋狂飆速，曾男失控衝撞一間車行，將一名年僅25歲的單親女員工當場撞飛，「空中旋轉360度」重摔落地，導致其骨盆碎裂、雙腿慘斷，曾男肇事後非但沒下車，竟還加速逃逸，隨後又在路口撞倒一對母子，曾男被警方逮捕後移送，檢方向法院聲請羈押獲准。

▲▼旗山肇逃 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲曾姓廟二代酒駕撞飛汽車修理廠女員工。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

根據汽車修理廠的監視器畫面，當時25歲的女員工正專心維修機車，完全沒察覺後方曾男駕駛的車輛毫無減速，直接攔腰撞上，女員工像斷了線的風箏，在半空中騰空翻轉一圈後重摔，車行老闆目睹慘狀嚇得魂飛魄散，衝上前只見女員工痛苦哀嚎、雙腿扭曲變形。院方表示，傷者不僅雙腳骨折，骨盆更是粉碎性受創，目前仍在生死關頭搶救中。

更扯的是，曾男肇逃後沒多久，又在清水路段撞上一名騎機車的盧姓女子，導致盧女倒地受傷，曾男仍繼續逃逸。警方接獲報案後火速展開追查，調閱監視器鎖定車輛動向，約1小時後於杉林區山仙路成功攔獲曾男，當場依肇事逃逸準現行犯將他帶回派出所偵辦，員警一靠近就聞到濃濃酒味，對曾男實施酒測後，酒測值0.69明顯超標。

▲▼旗山肇逃 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲曾姓廟二代酒駕撞飛汽車修理廠女員工後肇逃又撞上騎機車的母子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

「她家境真的很辛苦，是單親又是家裡支柱！」車行老闆表示，這名女員工平時勤奮認真，沒想到卻被這種敗類毀掉一生。

警方調查，曾男涉嫌酒後駕車公共危險、肇事逃逸致人受傷等罪嫌，已經是酒駕慣犯，訊後依法移送橋頭地檢署，檢察官認為情節重大，向法院聲請羈押獲准，曾男直接被送進看守所。

據了解，肇事的曾男（39歲）根本是當地頭痛人物。身為宮廟二代，卻不學好，1個月前才因酒駕撞傷警察被吊銷駕照，怎料他「沒在怕」，前天下午竟又黃湯下肚，酒後先在住處附近毆打2名弱勢女子、瘋狂砸家毀物，隨後開車出門肇事撞傷2人，行徑相當惡劣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
路上驚見「骷髏戰士配槍」逛街...嚇壞路人！
2026台灣棒球名人堂名單出爐
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

骷髏戰士配槍逛街嚇壞路人！24歲女喊：Cosplay...可能下場曝

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

骷髏戰士配槍逛街嚇壞路人！24歲女喊：Cosplay...可能下場曝

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

總預算案送入立院138天未審　行政院再籲立院儘速審議

快訊／PLG職籃史上第一人　「夜王」盧峻翔生涯2000分達標

金門港旅運中心啟用再等等　航港局履勘認準備不足

ENHYPEN成訓遭私生飯包圍　「機場拔腿狂奔甩跟拍」畫面流出

骷髏戰士配槍逛街嚇壞路人！24歲女喊：Cosplay...可能下場曝

逆風高飛！崑山科大註冊率2年飆升8.4%　拚產學績效祭出最高3個月年終

曾敬驊出道以來演出不同時代台灣青年　4部電影呈現演技的多樣化

aespa Karina休假暖心行蹤曝　「奶瓶餵寶寶」當義工網讚：最美天使姊姊

居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

「兒子戀愛腦太誇張」 吳速玲：媽媽要懂得放手

社會熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

太子集團陳志「網紅女友」曝光！　炫富秀白皙美腿

保母餵1歲半幼兒吃饅頭噎到　缺氧過久搶救45天亡

直播全拍下！金門火舞噴火失控回燃燒臉

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

太子集團陳志「全球殺豬盤」年騙2.1兆　受害者曝光

遊俄申請「中國邊境旅遊護照」！台灣身分沒了　移民署說明

乾哥割頸判12年　高檢署：已上訴

2阿兵哥狂拉戰神賽特！遭憲兵抓下場曝

獨／詐團會計師顯赫資歷曝　高雄議員：沒人找他諮詢

酒店妹榨乾老闆人夫！淫喊「X老公100下」　人肉ATM爽賺百萬

更多熱門

相關新聞

桃園男欠酒駕罰鍰及健保費　房屋被查封急辦分期繳納

桃園男欠酒駕罰鍰及健保費　房屋被查封急辦分期繳納

桃園市新屋區32歲許姓男子因乘坐酒駕友人之車輛，遭罰15000元，逾期未繳經移送桃園分署執行，連同其他滯欠之罰鍰及全民健康保險費等，共積欠32萬餘元，經多次催繳未果，桃園分署查封其名下房屋後，許男才願意辦理分期繳納。

綠營高雄初選民調今決戰　吳思瑤貼賴瑞隆高中青澀照喊「同學加油」

綠營高雄初選民調今決戰　吳思瑤貼賴瑞隆高中青澀照喊「同學加油」

地主不留！　開價1.6億賣「溫體牛宵夜名店」店面

地主不留！　開價1.6億賣「溫體牛宵夜名店」店面

接到綠營高雄初選民調電話怎麼做？　柯志恩：當然講唯一支持我

接到綠營高雄初選民調電話怎麼做？　柯志恩：當然講唯一支持我

三分頭超短髮造型亮相　林岱樺：像櫻木花道歸零再拚

三分頭超短髮造型亮相　林岱樺：像櫻木花道歸零再拚

關鍵字：

高雄宮廟惡二代無照酒駕撞單親女

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面