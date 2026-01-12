台南推「健康大禮包」　五大年齡層完成篩檢可領300元禮券

▲台南推「健康大禮包」，號召符合指定年齡的市民朋友主動預約篩檢券 。（圖／台南市政府，下同）

記者陳弘修／綜合報導

為守護市民健康、打造高齡友善的健康城市，台南市政府衛生局12日舉辦「一馬當先，健康篩檢」大禮包記者會，正式啟動今年度重點健康篩檢活動。台南市政府副秘書長徐健麟代表市長黃偉哲出席，並與現場來賓一同揭曉趣味十足的「健康大禮包刮刮卡」，象徵「刮出健康」，號召符合指定年齡的市民朋友主動預約篩檢，把握健康先機。

活動現場同步提供子宮頸抹片、乳房X光攝影及大腸癌篩檢等服務，吸引不少民眾參與，現場完成篩檢人次已突破250人，氣氛相當熱絡。只要符合指定年齡並完成篩檢，還可登記領取300元禮券，讓健康檢查多了一份實質回饋。

徐健麟表示，市長黃偉哲相當重視市民健康福祉，市府今年特別鎖定30歲、40歲、45歲、50歲及65歲等五大關鍵年齡層，量身推出專屬「健康大禮包」。即日起至2月28日止，符合年齡資格的市民完成指定篩檢，並依規定完成登記，就可獲得300元禮券，鼓勵大家主動關心自身健康。

衛生局說明，各年齡層對應的篩檢項目分別為：30歲（85年次）可接受子宮頸癌篩檢；40歲（75年次）為成人預防保健服務；45歲（70年次）可進行乳癌篩檢；50歲（65年次）提供大腸癌及胃癌篩檢；65歲（50年次）則可接受ICOPE長者內在功能評估。

▲台南市政府副秘書長徐健麟。

▲台南推「健康大禮包」的公費篩檢內容。

衛生局長李翠鳳提醒，最新癌症時鐘顯示，每14秒就快轉一次，平均每3分48秒就有1人罹癌，且早期癌症多半沒有明顯症狀，定期篩檢是降低死亡率、提高治癒率的重要關鍵。她指出，115年起將新增「公費胃癌篩檢」服務，45至74歲市民可享有終身一次篩檢機會；此外，65歲以上（原住民為55歲以上）市民，每年皆可接受一次ICOPE長者內在能力檢測，及早發現退化徵兆並介入處理。

衛生局也鼓勵民眾陪同家中長輩前往合約院所接受評估，相關資訊可至「台南市愛篩檢平台」查詢，或持健保卡洽詢各區衛生所及醫療院所，亦可撥打諮詢專線0800-222-543了解更多篩檢訊息。