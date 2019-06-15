賴清德下一步？黨內建議列不分區立委衝選情

▲賴清德、林俊憲。（圖／翻攝自林俊憲臉書粉專）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文在黨內初選民調中，以8.2％的差距擊敗行政院前院長賴清德，將代表民進黨參加2020總統大選。賴清德沒有在初選中勝出，他遵守承諾喊話支持者力挺蔡英文，讓外界大讚他具備民主風度，不過，賴清德的下一步同樣備受矚目，近日就有黨內人士再提議，希望將賴清德納入不分區立委名單，替民進黨衝刺立委選情。

民進黨主席卓榮泰14日接受電視專訪時透露，民調出爐後他曾兩度與賴清德通電話，第一次是在黨中央記者會召開前，雖然賴陣營有派代表在場，不過他還是親自致電賴清德，第二通電話則是賴清德打電話給他，賴清德說，香港局勢讓台灣看見大敵當前，自己會遵守承諾支持蔡英文。

針對外界關注的「蔡賴配」，卓榮泰認為，合作的方式有很多種，副總統人選他會完全尊重蔡英文的選擇，因為這是蔡英文的權利，針對接下來的大選選戰，他強調，「黨部一定會賦予賴清德角色和任務」。

賴清德的下一步怎麼走外界相當關注，初選前卓榮泰就曾透露，曾經有人提出將賴清德列入不分區立委席次，不過從未討論，也沒跟當事人說過，「是有人有這樣提起，但並沒有被大家一起討論過」。民進黨秘書長羅文嘉則說，柯建銘曾經提出這種說法，但要列在不分區安全名單外，目的是帶領、衝刺國會席次，但他強調，這只是柯建銘的「一個想法」。

初選後，將賴清德納入不分區立委名單的意見在黨內再度被提起，希望將他列入不分區立委安全名單後段，目的是為了台灣大局，藉著賴神人氣輔選立委、衝高政黨票。

對此，初選階段代表賴陣營的民進黨立委林俊憲認為，現階段應該先讓賴清德多休息、沉澱思考一下，「賴前院長在大選應該在什麼位置、扮演什麼角色對黨最有幫助，可能還要在思考一下，但也一定要尊重賴前院長的想法」。