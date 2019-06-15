　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

那一天濕身的港湖女神　高嘉瑜挺賴清德原因曝光

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高嘉瑜替賴清德站台。（合成圖／記者蔣婕妤攝）

▲高嘉瑜替賴清德站台。（合成圖／記者蔣婕妤攝，下同）

政治中心／綜合報導

民進黨2020總統初選10日起進行電話民調，13日公布民調結果，總統蔡英文以35.6768%勝過前行政院長賴清德27.4843%，兩人差距8.2%，確定由蔡英文代表民進黨出征2020總統大選。曾淋雨陪賴清德掃街的台北市議員高嘉瑜，被外界認為站錯邊恐影響2020立委路，她14日也透露支持賴清德的原因。

高嘉瑜在政論節目「鄭知道了」中表示，第一次參選議員時，賴清德主動幫忙印五萬份文宣，她銘記在心，非常感謝，因此，在這次民進黨總統初選過程，看到賴清德非常孤單，她決定無論如何都要還賴清德一個人情。

高嘉瑜提到，初選過程中，許多人質疑賴清德登記初選的動機，其實賴清德參選不是為了拉下蔡英文，而是在3月16日立委補選期間，看到過去非常熱情的台南選民變得冷漠，感受到危機感，因此，決定參加初選。

高嘉瑜提到，賴清德在初選過程「忍辱負重、千夫所指，受了滿多的傷」，還是堅持選到最後，「如果今天賴清德沒有選到最後，那其實這場初選是失敗的，（民進黨）會更分裂」。

高嘉瑜認為，就如同大家猜測的，賴清德參加初選目的，是為了激發民進黨支持者的意志力跟士氣，也激發蔡英文的爆發力，「這個目標確實達成了，目前選舉的成果看起來絕對是一件正向的力量」。

▲▼高嘉瑜替賴清德站台。（圖／記者蔣婕妤攝）

在民進黨總統初選民調進行期間，賴清德從屏東北上掃街，11日一早在新竹天公壇參拜後啟程，從新竹一路向北到桃園、新北，下午回到台北凱達格蘭大道，結束三天行程。不過，11日正巧遇上超大豪雨，高嘉瑜在台北上車陪賴清德邁向凱道，面對大雨也澆不熄她的熱情，沿路沒拿麥克風，聲嘶力竭高喊，「賴清德加油」，由此可見她與賴清德深厚的情誼。

賴清德在民進黨總統初選落敗，高嘉瑜第一時間也透過臉書表示，賴清德在這場初選展現高度與風度，也激發蔡英文的爆發力，民進黨需要這場初選來團結彼此，感謝賴清德的堅持努力，貫徹自己的誓言與夢想，奮戰到最後一刻，「初選結果已出爐，接下來就讓小英總統，帶領民進黨、台灣繼續前進。」

ET快訊
阿翔老婆暱稱「謝忻也取同一個」！網揪3人同框片：正宮被擠到邊
阿翔老婆反擊！「蛇腰美背全露」現身　網心疼哭了：正宮完勝
快訊／港府下午召開記者會　宣布「推遲」逃犯條例修法

關鍵字：港湖女神,高嘉瑜,賴清德

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不是要拉下蔡英文！　高嘉瑜曝賴清德參選「背後原因」

快訊／柯文哲出席台北海大畢業典禮　遭社子島居民抗議「區段徵收」

陳佩琪提「1450」暗諷網軍　柯文哲：她蠻跟得上時代的

批蘇貞昌自甘「政治打手」　孫大千：行政院會還是鴻門宴？

測試捷運紅線延長到新北投　柯文哲：費用不是問題

郭台銘不跟館長黃國昌去凱道　重批台灣民主不需要「中奸媒體」

合體館長「反紅媒」　柯文哲：對假新聞非常有意見

黃光芹爆料「他不愛高雄」　韓國瑜：全力推銷高雄　講法太扭曲

遭爆見蔡英文承諾不選2020　柯文哲否認：連作夢都沒有夢到她

那一天濕身的港湖女神　高嘉瑜挺賴清德原因曝光

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

虎斑汪雙眼發亮鎖定前方麵包 漏接瞬間完美詮釋「懊悔神情」

大S走到一半遭潑水　范曉萱緊急衝出保護..超級兇

屁孩台9線埋伏！停車狂揮鐵棍 「狠砸重機騎士」她怒：告到底

大S被汪小菲1句話惹毛「1週減肥10kg」！　老公出差回家：你生重病

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

快訊／柯文哲出席台北海大畢業典禮　遭社子島居民抗議「區段徵收」

陳佩琪提「1450」暗諷網軍　柯文哲：她蠻跟得上時代的

批蘇貞昌自甘「政治打手」　孫大千：行政院會還是鴻門宴？

測試捷運紅線延長到新北投　柯文哲：費用不是問題

郭台銘不跟館長黃國昌去凱道　重批台灣民主不需要「中奸媒體」

合體館長「反紅媒」　柯文哲：對假新聞非常有意見

黃光芹爆料「他不愛高雄」　韓國瑜：全力推銷高雄　講法太扭曲

遭爆見蔡英文承諾不選2020　柯文哲否認：連作夢都沒有夢到她

那一天濕身的港湖女神　高嘉瑜挺賴清德原因曝光

不是要拉下蔡英文！　高嘉瑜曝賴清德參選「背後原因」

公車站名叫「喜歡罵人的婆婆」？3荒唐名字背後竟有暖心來由

扯！打火變放火！　2義消不滿被狗吠竟縱火　房毀狗燒死

快訊／柯文哲出席台北海大畢業典禮　遭社子島居民抗議「區段徵收」

陳佩琪提「1450」暗諷網軍　柯文哲：她蠻跟得上時代的

深澳「星空隧道」增粉紅愛心版！玫瑰花海、愛字夏夜限定

日本桌賽／陳思羽、鄭先知女雙1比3不敵大陸　四強止步

批蘇貞昌自甘「政治打手」　孫大千：行政院會還是鴻門宴？

華聞快遞／貴州送旅遊大禮包　台灣遊客享門票5折優惠

動動手指「刪除+封鎖」結束一段感情！她淚：用LINE戀愛的時代　惹哭網

「台灣小瑞士」花都開好了！七彩棒棒糖長在草皮上超療癒

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選升溫，內閣制修憲議題再度受到討論，也成為總統大選攻防戰，包括前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜，以及鴻海董事長郭台銘、賴清德都表態支持推動內閣制，顯然內閣制獲得朝野的支持。《ETt..

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　 網不捨：原來妳早知道

政治熱門新聞

韓國瑜「用熱氣球解決雙北塞車」..

韓國瑜深夜951字　PO影片反..

高嘉瑜曝賴清德參選動機：不是為..

韓國瑜雲林造勢　網徵「丟雞蛋」..

韓國瑜加辦新竹造勢　日期強碰王..

黃國昌證實被邀加入「白色聯盟」

時力提韓國瑜條款　落跑市長要追..

反送中616大遊行　民陣提3點..

韓國瑜造勢交管　雲林鄉親蓋千樓..

攝影機緊盯韓國瑜批不光明磊落

婷婷看世界：港反對派與美方發動..

恭喜完小英　柯P稱賴清德「好可..

帶職選總統　韓國瑜：總部會放高..

高嘉瑜曝賴清德參選「背後原因」

更多熱門

相關新聞

高嘉瑜曝賴清德參選「背後原因」

民進黨2020總統初選10日起進行電話民調，13日公布民調結果，總統蔡英文以35.6768%勝過前行政院長賴清德27.4843%，兩人差距8.2%，確定由蔡英文代表民進黨出征2020總統大選。然而初選過程中，許多人質疑賴清德登記初選的動機。對此，台北市議員高嘉瑜透露賴清德參選背後原因。

高嘉瑜曝賴清德參選動機：不是為了拉下小英

【民進黨初選】英德之爭逆轉勝　逼出2.0版的蔡英文？

蔡英文應要感謝香港「反送中」

「韓郭裂」是「蔡賴合」的最佳催化劑

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

獨／阿翔「道歉簡訊曝光」謝忻淪犧牲品

謝忻「偷偷思念」阿翔哭了：我要跟社會大眾道歉

好市多減肥神品一瓶17元！狂客掃貨

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全露

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡

2女用吸塵器抽乾月經　醫師嚇呆

即／維多利亞緊急聲明　畢典改到劍湖山

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！

酒店妹爛醉　慘遭男女客性侵猥褻

韓國瑜「用熱氣球解決雙北塞車」　李佳芬讚浪漫

更多

最夯影音

更多

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面