那一天濕身的港湖女神　高嘉瑜挺賴清德原因曝光

▲高嘉瑜替賴清德站台。（合成圖／記者蔣婕妤攝，下同）

政治中心／綜合報導

民進黨2020總統初選10日起進行電話民調，13日公布民調結果，總統蔡英文以35.6768%勝過前行政院長賴清德27.4843%，兩人差距8.2%，確定由蔡英文代表民進黨出征2020總統大選。曾淋雨陪賴清德掃街的台北市議員高嘉瑜，被外界認為站錯邊恐影響2020立委路，她14日也透露支持賴清德的原因。

高嘉瑜在政論節目「鄭知道了」中表示，第一次參選議員時，賴清德主動幫忙印五萬份文宣，她銘記在心，非常感謝，因此，在這次民進黨總統初選過程，看到賴清德非常孤單，她決定無論如何都要還賴清德一個人情。

高嘉瑜提到，初選過程中，許多人質疑賴清德登記初選的動機，其實賴清德參選不是為了拉下蔡英文，而是在3月16日立委補選期間，看到過去非常熱情的台南選民變得冷漠，感受到危機感，因此，決定參加初選。

高嘉瑜提到，賴清德在初選過程「忍辱負重、千夫所指，受了滿多的傷」，還是堅持選到最後，「如果今天賴清德沒有選到最後，那其實這場初選是失敗的，（民進黨）會更分裂」。

高嘉瑜認為，就如同大家猜測的，賴清德參加初選目的，是為了激發民進黨支持者的意志力跟士氣，也激發蔡英文的爆發力，「這個目標確實達成了，目前選舉的成果看起來絕對是一件正向的力量」。

在民進黨總統初選民調進行期間，賴清德從屏東北上掃街，11日一早在新竹天公壇參拜後啟程，從新竹一路向北到桃園、新北，下午回到台北凱達格蘭大道，結束三天行程。不過，11日正巧遇上超大豪雨，高嘉瑜在台北上車陪賴清德邁向凱道，面對大雨也澆不熄她的熱情，沿路沒拿麥克風，聲嘶力竭高喊，「賴清德加油」，由此可見她與賴清德深厚的情誼。

賴清德在民進黨總統初選落敗，高嘉瑜第一時間也透過臉書表示，賴清德在這場初選展現高度與風度，也激發蔡英文的爆發力，民進黨需要這場初選來團結彼此，感謝賴清德的堅持努力，貫徹自己的誓言與夢想，奮戰到最後一刻，「初選結果已出爐，接下來就讓小英總統，帶領民進黨、台灣繼續前進。」