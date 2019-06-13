被爆料連署脫黨征戰2020　王金平駁斥：怎麼會這麼解讀呢？





▲王金平13日受訪 。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

名嘴蔡玉真爆料有人發起挺王連署，為前立法院長王金平籌劃未來的脫黨參選鋪路。對此，王金平13日駁斥，怎麼會這麼解讀呢？這應該是熱心的朋友，他們自動自發去做的連署行為。

王金平表示，對他個人來講，若真正要連署的話，他會在全國同時發動，目前作法這樣沒有意義也沒效果，這只是朋友熱心想幫忙的行為。

對於若連署的人數衝高的話，是否重新考慮參選，王金平回應，「這個幾百個人怎麼去，相差那麼多怎麼去考慮這個問題？我不會去反應這些事情。」至於未來是否考慮要透過連署的方式參選，王金平未說死，僅說「還沒有、不知道」。

有民調顯示王金平不參加藍營初選後，他的支持者流向鴻海董事長郭台銘與朱立倫，王金平對此表示，他不清楚，這方面是做民調的人才知道，可能是從各方面分析所得的結論，但有民調說有7成是流向郭營，3成是流向其他的。

針對高雄市長韓國瑜12日在受訪中以「地區」稱中華民國，遭外界批自我矮化。王金平說，他沒有聽到韓國瑜說什麼，但也幫他緩頰「地區」一詞，是憲法中的內容。

王金平表示，在中華民國憲法裡面，是有所謂大陸地區、台灣地區的用詞。韓國瑜13日受訪時也澄清，自己就是口誤，只是根據《兩岸人民關係條例》裡面台澎金馬的台灣地區說法，「很清楚就是一個口誤」。他批評，他要說的是中華民國跟台灣地區，如今卻有很多有心人士因為他的一個口誤窮追猛打、拿去做文章，根本沒有必要。

香港反送中事件爆發激烈衝突，登上國際版面，引發各界譁然。對此，王金平上午重申立場，「一國兩制在台灣是不會被接受的，我們要堅守、維護中華民國是一個自由、民主、人權、法治的一個國家」，呼籲一定要珍惜。