影／侯友宜震怒撤換淡水分局長：兄弟在衝鋒陷陣，你卻在看螢幕！

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜11日宣布，撤換淡水警分局長陳良德，並質疑他在群眾鬥毆事件中犯了4點錯誤，已協調警政署將陳調回內勤。侯友宜說，「沒有兄弟在衝鋒陷陣，你卻永遠在看螢幕的！」質疑陳良德沒有站到第一線，放任兄弟孤軍奮戰。

侯友宜強調，連續兩天淡水清水巖祖師廟及三芝區媽祖廟遶境活動，都有群眾鬥毆事件，第一天發生打架時，淡水分局都未掌握情資，第二天，三芝又發生相同的錯誤，他直批「我不能接受！」。

侯友宜說，「新北市的治安侯友宜負責，新北市的幹部要同心同力」，這種繞街遊行很多群眾事件，分局長是最高指揮官，他要負起責任，該負起責任的人，居然當長官詢問時不覺得自己有錯，讓底下同仁陷入第一線的危險，這更是態度有問題，面對排山倒海的責難，現場的指揮官就是要負起責任！

侯友宜舉出陳良德的4點錯誤，一、未強制執法；二、未到第一線；三、未扛起責任；四、對外說明全推給偵查隊長。侯友宜指責，明知遶境是群眾事件，群眾在新北市陣頭打架，以前也有發生過，分局長要事先掌握轄區內的治安，有多少陣頭、多少來自全省各地，都要事先掌握情況。

侯友宜說，警察局幹部要同心同力，群眾鬥毆分局長就是要負起責任，無法全盤掌握情資就要站到第一線，「這一點我在新北市當市長就不會給任何妥協空間！」

侯友宜說，所有警分局長都要站在第一線，與同仁並肩作戰，安居樂業的「安」就是他最重視的一點。





▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）