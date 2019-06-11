開藍營候選人第一槍！朱立倫：擴大生態補償範圍「別讓石虎流浪」

▲朱立倫臉書發文，望於藍營中拋磚引玉，重視動保議題。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫11日晚間在臉書發文表示，「石虎，是除雲豹之外，台灣僅存的原生貓科動物」，台灣能為牠們做得更多，他希望能在國民黨中拋磚引玉，呼籲重視石虎保育議題，他也是多位藍營總統候選人中開出第一槍。

朱立倫說，石虎曾經遍布全台卻因為棲息地與人類範圍高度重疊，而成為開發下的犧牲品，在短短的一百年間，消失在人們的目光中，十分可惜；他提出，苗縣府研擬中的「生態補償」，應由中央挹注並擴大適用範圍。

去年5月苗栗縣政府草擬《苗栗縣石虎保育自治條例》，送交縣議會審議後遭退回，經縣府修改後，6月4日二度送苗栗縣議會進行二讀，經兩方意見表達後進行表決，最後結果僅9票支持，多達25票反對，國民黨則是全數議員一面倒投反對票，最後決議退回苗縣府。

因此，石虎的議題再次於網路發酵，「守護台灣最後500隻石虎的棲地」連署更迅速衝破84萬人。朱立倫強調，很感謝苗栗為台灣保留這個美麗的物種，特別是徐耀昌縣長主動提出《石虎保育條例》，可惜最後沒有通過。

他表示，他知道有苗栗鄉親對於「其他縣市自己開發完，再來要求苗栗不能開發」感到不滿，要撫平民眾這樣的感受，動物保育的大工程應該是整個台灣一起來做，而不是地方獨自承擔。目前苗縣府研擬中的「生態補償」，應該由中央挹注，並且擴大適用範圍；對於瀕危動物棲地的地主，政府可給予適當的「不開發補貼」，讓所有台灣人民，共同承擔保育的責任。

朱立倫指出，政府本身的工程，更應該採取「生態友善工法」，他舉例，猴硐的貓村，人與動物共存，他過去在新北市政府服務的時候，努力打造親水、透水「四水城市」，要把雨水還給土壤，要讓河濱親近自然、多元生態。





▲朱立倫發文，望於藍營中拋磚引玉，重視動保議題。（圖／翻攝自朱立倫臉書）