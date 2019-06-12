朱立倫譴責暴力：港府不該忽略人民要「自己作主」的堅持！





▲香港警民發生肢體衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅婉庭／台北報導

香港爆發百萬港人上街抗議行動，主訴求為港府撤回「逃犯條例」修正草案，12日下午3點後抗議者開始衝撞立法會大門拒馬，一度推倒並突破第一道防線，引發警方反制。對此，前新北市長朱立倫12日晚間在臉書聲援香港民眾，並嚴正譴責暴力。

香港民間人權陣線號召示威者包圍立法會，民間團體紛紛發起罷課、罷工、罷市；示威抗議在12日下午3時升級行動演變騷亂，香港警方多次用橡膠彈、布袋彈及催淚煙驅散抗議民眾，造成多起流血衝突，有超過10人以上受傷。

對此事件的演變，朱立倫表示「民主不容妥協」，這兩天他的心懸在香港，看到下午「反送中」爆發嚴重衝突，多位民眾受傷，表達強烈遺憾，更要嚴正譴責暴力。

朱立倫強調，「我支持香港人民走上街頭，捍衛自己的民主、自由、法治」。100萬香港市民走上街頭，用自己的身軀表達抗議，拒絕外力干涉；港府不該忽略人民要「自己作主」的堅持。

針對香港立法會即於6月12日二讀《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例修訂條例草案》，香港民間人權陣線在10日緊急宣布行動，自12日起，他們再度發起示威包圍立法會。

民間人權陣線表示，只要香港特區政府「一日不撤」，民陣就將無限期地於每日議事期間於場外包圍示威。

對此，特首林鄭月娥在稍早發表談話，譴責示威者在金鐘公然發動暴動，破壞社會安寧，是任何文明社會不能容忍。她表示，今早有示威者癱瘓交通、多次衝擊警方防線，作出危險及可致命行為，破壞附近公共設施，嚴重影響社會運作，對有關行為表達強烈譴責；引發各界熱議。

據港媒報導，醫院管理局於傍晚約6時20分報告，截至當時共有22名傷者，其中12男3女送到瑪麗醫院治理；另有4男3女被送到律敦治醫院治理。兩院中分別有5男1女及3男1女情況穩定，其他人未知情況。

對此，朱立倫表達遺憾並喊話，「我要正告對岸，中華民國是一個主權獨立的國家，我反對一國兩制，台灣永遠不會成為香港」。香港人民，用行動告訴全世界，民主自由法治，是每一個人的事。





▲反送中遊行，民眾群聚抗議。（圖／路透社）







▲反送中遊行，警察與民眾發生肢體衝突。（圖／達志影像／美聯社）







▲反送中遊行，警察與民眾發生肢體衝突。（圖／達志影像／美聯社）







▲反送中遊行，抗議民眾被包圍在舊灣仔警署對面。（圖／達志影像／美聯社）







▲反送中遊行，抗議民眾被包圍在舊灣仔警署對面。（圖／路透社）







▲反送中遊行。（圖／路透社）







▲反送中遊行爆發衝突。（圖／路透社）







▲反送中遊行爆發流血衝突。（圖／路透社）

▲香港反送中示威，警方以催淚瓦斯等武器驅離群眾。（圖／達志影像／美聯社）





▲香港反送中示威。（圖／達志影像／美聯社）







▲黑男眼睛被擊傷 。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）







▲反送中遊行，民眾群聚抗議。（圖／路透社）







▲反送中遊行，民眾群聚抗議。（圖／路透社）







▲反送中遊行,香港,逃犯條例，警察與民眾發生肢體衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲反送中遊行，警察與民眾發生肢體衝突。（圖／達志影像／美聯社）





▲反送中遊行。（圖／路透社）