　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘不滿《中天》轉播政見會　聽到這句話...立刻靜默

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨總統選舉參加提名初選同志座談會 郭台銘 周錫瑋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨總統選舉參加提名初選同志座談會，郭台銘到場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭、徐政璿／台北報導

國民黨10日公布總統初選名單後，黨主席吳敦義11日上午10點在黨部舉行參選同志座談會。據了解，鴻海董事長郭台銘在會議一開始，就針對某電視台主辦台北場的國政願景發表會，直批該台立場不公正，長達將近一個小時。對此，在場的民調老師回應他，「難道要讓三立舉辦？」，才結束此話題。

國政願景發表會將由TVBS、東森、中天分別於高雄、台中、台北舉辦，郭台銘對於其中一間電視台的立場過於鮮明提出質疑，並指出該媒體集團就是「黑郭」，對他十分不利，因此他希望能另擇電視台舉辦。

對於會中達成共識，發表會主持人將由「專業主持人擔任」，並由主辦單位國家政策研究基金會指定主持人，據了解，這項決議也是因為擔心某台指派立場鮮明的主播出馬，有失公平公正。

針對郭台銘日前提出之的民調應採100%對比黨外對手，代表朱立倫陣營出席的高思博持支持態度，韓國瑜陣營的孫大千則是反對，但未說明原因，黨中央則對此表示過去的辦法行之有年。由於座談會一開始黨中央就聲明會議採共識決，因此只要有一位參選人反對，就不修改規定，因此皆回歸中常會通過的提名作業要點。

郭台銘也在會中對於民調作法提出不少意見，黨中央民調專家則建議，採用民調公司規模大於40線電話（40線電話同時進行作業），可信度較高；最後決定在六間民調公司中選出五間。

郭台銘一直以來堅持的納入50%手機民調，也因孫大千不同意，黨中央也持「住宅民調行之有年」持反對意見而無共識。對此，郭也在會中不客氣的說，「民進黨都做了，國民黨為什麼不行？」。

國民黨這場參選人座談會定調採「共識決」，若沒有獲得所有陣營同意，就不得修改規定，故關於民調的方式，最後全回歸中常會通過的提名作業要點，亦即採市話的全民調。

文傳會代理主委程美華在會後轉述，民調執行事項方面，此項達成兩項共識，第一、手機民調部分，經過大家熱絡討論與專家說明後，仍對此議題持保留態度，無法得到共識，最終決議是回歸中常會通過的作業要點規定，也就是第九條規定，全民調方式採取住宅電話方式進行，因此這項議題回歸到原先公布的相關辦法規定。第二、民調小組將提供各參選人六家民調公司的名單，由參選人兩天內挑出並提交五家民調公司的名單。

有關國政願景電視發表會方面，程美華表示，此項達成兩項結論，第一、發表會的主持人將由專業主持人擔任，由主辦單位國家政策研究基金會指定主持人。第二、根據參選人提出的意見，大家都同意後，發表會的議題略為更動。原訂第一場高雄場及第三場台北場的議題對調，因此，變更為第一場高雄場的政見發表會議題改為憲政、外交、兩岸、國防；第三場台北場的政見發表會議題改為經濟、財政、環境、能源。

▲國民黨總統選舉參加提名初選同志座談會。（圖／文傳會提供）

▲國民黨總統選舉參加提名初選同志座談會。（圖／文傳會提供）

▲國民黨總統選舉參加提名初選同志座談會。（圖／文傳會提供）

ET快訊
家人逼買1500萬房！高帥暖男月薪55K「背40年房貸」崩潰
北宜真理褲妹車頭燈超亮！過彎「渾圓雪球半顆掉出」　老司機嗨翻

關鍵字：朱立倫,吳敦義,韓國瑜,郭台銘,張亞中,國民黨,初選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／侯友宜震怒撤換淡水分局長：兄弟在衝鋒陷陣，你卻在看螢幕！

獨／國民黨參選人會議一度中斷　各陣營砲火猛烈暫無共識

藍營初選／郭台銘、周錫瑋火藥味濃　周談5%門檻：有理想不能參選嗎？

藍營士北立委汪志冰27.37％勝出　月底與新黨整合對決吳思瑤

藍營初選／朱立倫感嘆：民進黨再怎麼吵，最後還是團結在一起

獨／【藍營5人參選底定】朱立倫5百萬保證金已繳　不出席吳敦義參選人會談

影／韓國瑜感性喊話「留在黨內共同奮鬥」　王金平：這是笑話！

影／王金平不拒扮演「抬轎者」：合作對象是國民黨 「個人」歡迎會面商討

王金平「以退為進」不初選3關鍵：地方派系倒戈入挺韓國瑜陣線

影／「備案機制」遭質疑重演換柱與密室　郭台銘駁：有制度何來密室？

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

鄭文燦力挺小英喊「再給她4年」 強調：選票投錯黨，台灣變香港

ET民調／兩岸議題和台商回流成總統大選焦點　郭台銘完勝蔡、韓、柯

拜訪台中精機鼓勵年輕人走進工廠　郭台銘：我需要你們！　

葉匡時證言「郭沒勸韓別進中聯辦」　郭台銘：沒幾個人敢說我記性不好

郭台銘不滿《中天》轉播政見會　聽到這句話...立刻靜默

挺港人「反送中」　民進黨團：香港只剩下「一國控制」

豔陽到暴雨...賴清德屏東奔凱道3日車隊掃街　支持者追車相挺

「打造世界最大精密產業」　郭台銘豪語：我是以總統身分來談

「柯文哲、韓國瑜應覺悟」 賴清德：柯市長應該放棄兩岸一家親

岡山水淹半個輪胎高　韓國瑜：治水不是變魔術、給更多時間

郭台銘韓國瑜互槓！他直言：國民黨51％機率不會贏了

澳洲電工替IS研發火箭彈！　庭上辯稱：影片看多被洗腦

ET民調／兩岸議題和台商回流成總統大選焦點　郭台銘完勝蔡、韓、柯

影／《冰雪奇緣2》第2支預告　艾莎前往北方找真相！安娜霸氣：我絕不讓她出事

民眾用保單借款　未來可上全國繳費網繳本金與利息

Angelababy、鄧倫天橋之吻30秒！　抱高高攬脖羞喊「對我好一點」

日職／王柏融連續三場4支1貢獻2打點　火腿1分險勝廣島

細紋走開！迴避辦公室隱藏陷阱　解救乾旱肌缺水危機

3星座吵架「講理講不通」　撒嬌、乖乖被罵比較有效

阿羅哈客運超時班表曝光　肇事司機連上7天班..中午開車到凌晨2點

拜訪台中精機鼓勵年輕人走進工廠　郭台銘：我需要你們！　

2020總統選舉追蹤調查

中美貿易戰持續升溫，台商開始準備回流，郭台銘呼籲總統應以國安等級召開安全及經濟國是會議，朱立倫則要求盡快解決廠商缺地、缺水電等問題，究竟台灣應該如何在中美貿易戰裡找到適當的位置？《ETtoday..

被戴綠帽？我和老婆都長得不錯　女兒醜得像魚...他怒帶去做鑑定

政治熱門新聞

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　..

韓國瑜深夜發文：亞洲一條龍快變..

張善政挺韓　吳蕚洋寫105字打..

影／侯友宜震怒撤換淡水分局長：..

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫..

快訊／不甩郭董　國民黨初選不採..

通告費超好賺？　政論名嘴價目表..

韓國瑜陷反送中風暴　疾呼「不要..

黃國昌組「第三勢力」　黨內人士..

韓國瑜拋國六東延　杜紫宸：台灣..

不曉得反送中挨罵　韓國瑜6點聲..

王世堅問行程　柯：沒去汽車旅館

獨／國民黨參選人會議一度中斷　..

高嘉瑜站台賴清德全身濕　毛巾遮..

更多熱門

相關新聞

鼓勵年輕人走進工廠　郭台銘：我需要你們　

鴻海董事長郭台銘11日傍晚拜訪台中精機公司，受到董事長黃明和及3百多名員工熱烈歡迎，員工們不但高喊總統好，更爭相合影，郭台銘說，他和台中精機有兩代交情，也從台中精機買了上萬台精密機械，他鼓勵年輕人走進工廠，努力幹就會成功。

葉匡時：不曾勸別進中聯辦　郭台銘回應了

郭台銘：打造全世界最大精密機械產業

賴清德：柯市長應該放棄兩岸一家親

不論韓、郭誰出線　黃暐瀚：國民黨應該不會贏

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將破頭慘死

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻慘了

補教名師呂捷昏迷送醫！抽搐痙攣病危

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

阿羅哈傷者靠1動作自保才沒受重傷

蜂蜜到底是什麼？「養蜂第四代」揭驚人真相

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

馬尾妹當街解放！兩顆渾圓全看光

快訊／鋒面進入陸地！北部先有一波強降雨

遠距離每次都做　她和金牛男友「說一段話」後悔

利用完當垃圾丟棄　獒犬瘦成紙片

小琉球活珊瑚遭刻名留念　網美被肉搜

更多

最夯影音

更多

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面