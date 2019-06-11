郭台銘不滿《中天》轉播政見會　聽到這句話...立刻靜默





▲國民黨總統選舉參加提名初選同志座談會，郭台銘到場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭、徐政璿／台北報導

國民黨10日公布總統初選名單後，黨主席吳敦義11日上午10點在黨部舉行參選同志座談會。據了解，鴻海董事長郭台銘在會議一開始，就針對某電視台主辦台北場的國政願景發表會，直批該台立場不公正，長達將近一個小時。對此，在場的民調老師回應他，「難道要讓三立舉辦？」，才結束此話題。

國政願景發表會將由TVBS、東森、中天分別於高雄、台中、台北舉辦，郭台銘對於其中一間電視台的立場過於鮮明提出質疑，並指出該媒體集團就是「黑郭」，對他十分不利，因此他希望能另擇電視台舉辦。

對於會中達成共識，發表會主持人將由「專業主持人擔任」，並由主辦單位國家政策研究基金會指定主持人，據了解，這項決議也是因為擔心某台指派立場鮮明的主播出馬，有失公平公正。

針對郭台銘日前提出之的民調應採100%對比黨外對手，代表朱立倫陣營出席的高思博持支持態度，韓國瑜陣營的孫大千則是反對，但未說明原因，黨中央則對此表示過去的辦法行之有年。由於座談會一開始黨中央就聲明會議採共識決，因此只要有一位參選人反對，就不修改規定，因此皆回歸中常會通過的提名作業要點。

郭台銘也在會中對於民調作法提出不少意見，黨中央民調專家則建議，採用民調公司規模大於40線電話（40線電話同時進行作業），可信度較高；最後決定在六間民調公司中選出五間。

郭台銘一直以來堅持的納入50%手機民調，也因孫大千不同意，黨中央也持「住宅民調行之有年」持反對意見而無共識。對此，郭也在會中不客氣的說，「民進黨都做了，國民黨為什麼不行？」。

國民黨這場參選人座談會定調採「共識決」，若沒有獲得所有陣營同意，就不得修改規定，故關於民調的方式，最後全回歸中常會通過的提名作業要點，亦即採市話的全民調。

文傳會代理主委程美華在會後轉述，民調執行事項方面，此項達成兩項共識，第一、手機民調部分，經過大家熱絡討論與專家說明後，仍對此議題持保留態度，無法得到共識，最終決議是回歸中常會通過的作業要點規定，也就是第九條規定，全民調方式採取住宅電話方式進行，因此這項議題回歸到原先公布的相關辦法規定。第二、民調小組將提供各參選人六家民調公司的名單，由參選人兩天內挑出並提交五家民調公司的名單。

有關國政願景電視發表會方面，程美華表示，此項達成兩項結論，第一、發表會的主持人將由專業主持人擔任，由主辦單位國家政策研究基金會指定主持人。第二、根據參選人提出的意見，大家都同意後，發表會的議題略為更動。原訂第一場高雄場及第三場台北場的議題對調，因此，變更為第一場高雄場的政見發表會議題改為憲政、外交、兩岸、國防；第三場台北場的政見發表會議題改為經濟、財政、環境、能源。

▲國民黨總統選舉參加提名初選同志座談會。（圖／文傳會提供）