獨／國民黨參選人會議一度中斷　各陣營砲火猛烈無共識





▲國民黨總統選舉參加提名初選同志座談會。（圖／國民黨提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨10日公布總統初選名單後，黨主席吳敦義11日上午10點在黨部舉行參選同志座談會。據了解，因各方堅持己見，剛開始就砲火猛烈，無法獲得共識，會議因此一度中斷，休息10分鐘，從10點開始到11點半只討論了兩個議題，進度相當緩慢。

國民黨參選同志座談會從上午10點開始，只討論了電視政見發表會內容以及未來民調會議的各陣營出席代表人，過程中各方幾乎沒有共識，因此會議一度中斷，還有人建議中午訂便當，吃完再繼續開會。

鴻海董事長郭台銘、前台北縣長周錫瑋、孫文學校校長張亞中出席會議，前新北市長朱立倫由前立委高思博、幕僚群、民調專家代理出席，高雄市長韓國瑜則派前立委孫大千出席；郭台銘粉絲一早也在黨部外集會聲援「手機民調」。

周錫瑋會前針對鴻海董事長提出之參選人需有5%民調門檻，激動回應，「誰做這個決定的？窮人不能參選嗎？有理想不能參選嗎？」。郭台銘則說，他今天是來討論制度的建立，制度建立在前，而不是修改在後。會議未開，候選人就已有火藥味。

郭台銘抵達黨部時也受訪表示，在初選正式起跑前，黨中央一定要將遊戲規則說明白，他強調制度的重要性，任何一個政府、企業、組織，沒有制度將來會產生無窮的問題，制度的建立「是我的堅持」。

對此，周錫瑋說，每個選舉初選應該都有個既定規則，就是獲得最高民意支持的人出來代表參選，那個人也是唯一的人選。另外，有學者認為有人很勇敢，明知不會當選還交了五百萬。對於郭台銘提出之參選5%門檻，他激動回應，「誰做這個決定的？窮人不能參選嗎？有理想不能參選嗎？」。





▲國民黨總統選舉參加提名初選同志座談會，郭台銘到場。（圖／記者屠惠剛攝）







▲國民黨總統選舉參加提名初選同志座談會，周錫瑋到場。（圖／記者屠惠剛攝）