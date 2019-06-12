朱立倫狠酸：現在從政者不用讀書「只要會喊口號、抓抓頭就好」





▲朱立倫12日出席第三屆《Hit FinTech》金融科技產業高峰會。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／台北報導

投入國民黨總統初選的前新北市長朱立倫12日上午在演講中提到，現在從政不用會讀書，「只要會喊口號，抓抓頭就好了」，酸味十足。對此，他受訪時解釋，他沒有指特定哪一位。

朱立倫上午才在臉書發文指出「只會放煙火的首長，誰不會當？」、「只顧著炒短線、開支票，這是不負責任的行為」等言論，被外界解讀為暗批高雄市長韓國瑜。

朱立倫說，他此言只是在講從事政治工作、擔任市長，一定要腳踏實地、務實穩健，真正落實所有工作，就像他過去提的國民運動中心、公托等政見，都需要３、５年，不是一蹴可及，但是民眾經過8年、10年就可以感受到因為這樣努力的成果，整個城市徹底轉變。

朱立倫下午出席第三屆《Hit FinTech》金融科技產業高峰會。對於藍營的整體戰況，朱立倫表示，包括自己內部跟綜合媒體做的民調都是在下滑，最嚴重的情況就是國民黨整個政黨的支持度在下降，民進黨在上升。

他特別指出，高雄市長韓國瑜的支持度真的在下降，鴻海董事長郭台銘也沒有上升，他自己也是保持原狀，這是國民黨很大的危機，因此他11日透過代表在黨中央參選人座談會提到「不要再黨內互打」。

他說，因為這次全民調雖然有黨內互比，但佔比不高，但因為有互比，變成很多人互打，而民進黨完全都是對比，他才建議應取消互比，可惜的大部分人都贊成，還是有人反對。

朱立倫也表示，「最後應該是務實穩健理性中道的朱立倫，獲得大部分的支持」，贏得初選代表國民黨投入大選。

另外，對於香港抗議事件，朱立倫說，「反送中」基本上是港人共識，多數民意，台灣一向支持香港的民主法治跟人權，對於整個香港發展，尤其是中國大陸的介入或是「送中」的後果，可能會對產生很多疑慮，也是這次為什麼產生這麼大衝突的原因。

朱立倫也指出，今早立法會的二讀暫緩，他希望立法過程一定要尊重民意，尊重香港的法治跟人權，全世界都在看﹔而對於國台辦稱香港的「一國兩制」是舉世矚目的成功，朱立倫則特別強調，台灣對於「一國兩制」從來沒有列入考慮，在台灣不會有任何市場，民眾從來沒有辦法接受。