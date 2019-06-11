藍營初選／郭台銘、周錫瑋火藥味濃　周談5%門檻：有理想不能參選嗎？

記者羅婉庭／台北報導

國民黨10日公布總統初選名單後，黨主席吳敦義11日上午10點在黨部舉行參選同志座談會。周錫瑋針對鴻海董事長提出之參選人需有5%民調門檻，激動回應，「誰做這個決定的？窮人不能參選嗎？有理想不能參選嗎？」。郭台銘則說，他今天是來討論制度的建立，制度建立在前，而不是修改在後。會議未開，候選人已有火藥味。

鴻海董事長郭台銘、前台北縣長周錫瑋、孫文學校校長張亞中確定出席，前新北市長朱立倫則由前立委高思博、幕僚群、民調專家代理出席，高雄市長韓國瑜則派前立委孫大千出席；郭台銘粉絲一早也在黨部外集會聲援「手機民調」。

郭台銘表示，在初選正式起跑前，黨中央一定要將遊戲規則說明白，他強調制度的重要性，任何一個政府、企業、組織，沒有制度將來會產生無窮的問題，制度的建立「是我的堅持」。

周錫瑋表示，黨中央在一開始已經定了遊戲規則，也經過中常會同意，一定要讓民調公正、正確的反映出來。他說，「窮人也有參賽的權利」。每個人都有理想跟目標，他重申自己的參選承諾後表示，這是參選總統應有的最基本標準，不能認同任何歧視、輕視、敵視的態度在初選過程中發生。

周錫瑋說，每個選舉初選應該都有個既定規則，就是獲得最高民意支持的人出來代表參選，那個人也是唯一的人選。另外，有學者認為有人很勇敢，明知不會當選還交了五百萬。對於郭台銘提出之參選5%門檻，他激動回應，「誰做這個決定的？窮人不能參選嗎？有理想不能參選嗎？」。





▲國民黨總統選舉參加提名初選同志座談會，周錫瑋到場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨總統選舉參加提名初選同志座談會，郭台銘到場。（圖／記者屠惠剛攝）