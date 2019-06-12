再提拔官事件　侯友宜重砲轟：陳良德不配當分局長！

記者羅婉庭／新北報導

針對11日撤換淡水分局長陳良德，新北市長侯友宜12日上午受訪表示表示，第一線作戰的指揮官，事前沒作為、事中沒有並肩作戰、事後檢討讓底下面對，撤換他是因為態度，已經不配成為一個分局長，「過錯都讓底下承擔，獎勵都是你的！」。

侯友宜表示，身為指揮官要隨時準備上戰場，不要讓兄弟置於生命危害中，到現場兄弟士氣一定高昂，一定會強勢態度執法，因為他們知道後面的分局長頂著、帶著他們；他強調，不允許指揮官事前沒有作為、事中不跟同仁並肩作戰，事後檢討又不願面對，這是態度問題！

侯友宜表示，如果分局長是軟弱的，不果斷又不願一起並肩作戰，治安怎麼會好，難怪連續兩天都發生鬥毆事件，警察幹部們要同心齊力跟兄弟們站在一塊，侯友宜做大家後盾，全力往前衝，新北市治安不容許有絲毫妥協的空間。





▲新北市長侯友宜再批淡水分局長。（圖／新北市府提供）



行政院長蘇貞昌3月間曾指示若特種場所門口發生鬥毆，就換掉地方警察局長；當時新北市長侯友宜認為「治安問題很複雜，不該只苛責一個地方的警察局長」。不過侯昨天不滿淡水警分局處理轄區接連街頭鬥毆事件，怒拔分局長陳良德官位，遭部分外界認為「自打臉」。

對此，侯友宜重申撤換陳良德的原因以及陳執行任務時犯下的四個錯誤，並強調自己是從基層警察做到警察署長的人，每個位子都歷練過，他是這一行裡最久的人，他了解哪一個位子的辛苦、要扮演什麼角色，什麼層級要負什麼責任，他都可以掌握，該檢討的就要檢討，「哪個人做不好，該負責就要負責」，這次是分局長個人在指揮調度的系統上犯了嚴重錯誤，必須扛起責任。

侯友宜11日宣布撤換淡水警分局長陳良德，已協調警政署將陳調回內勤。他不滿表示，連續兩天淡水清水巖祖師廟及三芝區媽祖廟遶境活動，都有群眾鬥毆事件，第一天發生打架時，淡水分局都未掌握情資，第二天，三芝又發生相同的錯誤，他直批「我不能接受！」。

對於陳的過錯，侯友宜12日也再次指責，若事先情報掌握不準確，犯了第一次錯誤，還可以彌補，起碼在事情發生後，要隨時調派同仁，第一次要有效、強勢地把犯罪壓制下來。但不僅沒壓制下來，連到前線作戰都沒有，放任兄弟孤軍奮戰，這是第二個錯誤。更重要的，事後檢討時向警察局回報，讓警察局長官們做錯誤的了解，認為都沒有事，這是第三個嚴重的錯誤。第四個更嚴重，事後要求直接面對所有過程，居然不面對，還請底下同仁出來面對。