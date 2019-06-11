海上3天393浬長征中沙群島　「暈船快吐」刑事＆海巡查獲漁船走私毒品

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署指揮刑事局南部犯罪打擊中心會同海巡人員，搭乘台中艦經3天3夜單程393浬海上長征，利用暗夜，改搭小艇，避開走私毒品漁船監控，在中沙群島海域頂著達7級以上大浪，逮獲屏東縣籍「慶滿成」號漁船涉嫌走私K他命達507點多公斤，訊後將蔡姓船長等6人，依毒品危害防制條例罪嫌向法院聲押獲准，繼續追查幕後金主等到案。

▲屏東地檢署指揮警方及海巡署，查獲屏東縣慶滿成 漁船涉嫌走私K他命，查獲船長等六人。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼屏東地檢署檢察長葉淑文主持破案記者會、涉嫌走私慶滿成號漁船。

屏東地檢署於2017年偵辦有犯罪集團欲利用漁船走私槍械及毒品入境販售圖利 ，檢察長立即指派高永翰檢察官成立專案小組，指揮刑事局南部犯罪打 擊中心及高雄市、屏東縣、嘉義縣、保二總隊等單位刑警人員與保三總總隊警犬隊及海巡署等偵查隊員共同偵辦。

▲刑事局南打負責這次查緝毒品的劉清友。

由刑事局負責的專案小組經兩年多來跟監、埋伏，掌握犯罪集團欲利用「慶滿成」號漁船走私毒品入境台，查緝人員於5月9日從台中搭乘台中艦共32人出港，於11日清晨4點多，在距高雄港海域393浬海域，掌握「慶滿成」號漁船動態，避免被發覺，改搭快艇接近漁船，迅速廣播進行搜索查緝，讓漁船的蔡姓船長等6人驚慌失措，於早上近7點順利登艇，將他們逮獲，在船艙起出507點多公斤K他命，市價達7億5千萬元，以一天一公克計算，可供 50萬人次吸食，一旦流入市面，將嚴重戕害人身心。

刑事局人員表示，這是警方人員第一次在這麼長距遠海域漁船查獲毒品案件，由於警方以往並未沒有長距離搭船經驗，雖台中艦噸數夠大，但警方人員在海面經風浪吹打，仍暈頭轉向，數度欲吐，就趕快躺平，才未吐到一大糊塗。

警方指出，走私集團目前為分擔風險，避免被盯上，會在公海上利用其他船隻進行分載作業，警方因此在公海上即採取查緝勤務，將這指批來自越南的毒品全部查獲。